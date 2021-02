Google TV no cuenta con un entorno seguro para tus hijos, ¿cuándo lo tendrá?

Son esas cosas que ocurren alrededor de la tecnología y que no parecen tener demasiada explicación: cómo es posible que teniendo Google varias plataformas de vídeos en streaming no se acuerde de llevarlas con seguridad a Google TV desde el primer día que se puso a la venta. Pero ha ocurrido, que tus hijos no tienen un entorno seguro en el que ver contenidos si eres de los usuarios que se han comprado el nuevo Chromecast que llegó al mercado a finales de 2020.

Y es que, a pesar de que Google TV mejoró gracias a la posibilidad de tener varios perfiles activos para que no se mezcle lo que ven unos y otros, a los de Mountain View se les debió pasar por completa dar cabida a esas cuentas que pertenecen a menores y que necesitan un entorno mucho más seguro para disfrutar de series y películas aptas para sus edades. Algo que YouTube tiene solucionado alrededor de Kids pero que no ha tenido en cuenta a la hora de aglutinar a las demás que podemos tener instaladas dentro del nuevo Chromecast.

En camino, pero no disponible

Así las cosas y aunque en Google TV podemos crear o iniciar sesión con varios perfiles diferentes a la vez, ninguno de ellos puede ser (a día de hoy) exclusivo de los más pequeños por lo que es necesario cierto control por parte de los padres a la hora de dejar que los utilicen. Por suerte, en Google se han debido dar cuenta de esta carencia y ya están trabajando en ella para tenerla lista cuanto antes.

YouTube Kids en un iPad. YouTube

Según algunos medios, desde la propia compañía han confirmado este extremo señalando que la nueva función “permitirá configurar un espacio seguro para los niños” dentro de Google TV, que no solo englobará a YouTube Kids, sino también a las demás plataformas que podamos tener activas en ese momento. Y es que los vídeos la app de los norteamericanos ya está presente en el nuevo Chromecast aunque de forma aislada y no dentro de un ecosistema más amplio donde trabajan sincronizadamente con Netflix, Disney+, Prime Video, HBO, etc.

Ahora mismo, la única manera que tenemos para proteger los perfiles de contenidos que no sean exclusivamente para niños es a través de códigos PIN que deben escribirse para que los más jóvenes puedan colarse en nuestras cuentas en las distintas plataformas, lo que es un engorro y ralentiza la velocidad a la que podemos disfrutar de nuestros contenidos.