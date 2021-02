¡Última llamada! Quedan pocos días para que Google borre toda tu música

Google lleva más de un año avisando de que Play Music dejará de funcionar por lo que si queremos mantener toda nuestra biblioteca personal de canciones en su nube, tenemos que trasladarla cuanto antes a YouTube Music. Y tantas alertas ha creado que si accedes ahora mismo a la vieja app, volverás a leer que ya no está operativa por lo que te conmina a pasarte a la nueva.

Ahora bien, una cosa es que el servicio de Play Music desaparezca y otra muy diferente que se pierda para siempre esa biblioteca musical que llevas años confeccionando, desde los primeros tiempos en los que estuviste digitalizando tus míticos CD de los 90. Así que debes saber que desde Google han decidido hacer una última llamada a todos los pasajeros de Play Music para que recuperen sus colecciones y se suban al tren de YouTube Music.

Date prisa para trasladarlo todo

Para que no queden dudas de lo que va a ocurrir, Google está mostrando una nueva alerta vía email a los usuarios rezagados que todavía no han terminado de completar el traslado de una plataforma a otra: "el 24 de febrero de 2021 eliminaremos todos tus datos de Google Play Music. Esto incluye tu biblioteca de música, con cualquier carga, compra y todo lo que hayas agregado desde Google Play Música. Después de esta fecha, no habrá forma de recuperarlo".

Traslada toda tu música cuanto antes. Google

Así que ya sabes, accede ahora mismo a YouTube Music, haz login con tu cuenta de Gmail e indícale a la aplicación que haga el traslado, que no te va a costar más esfuerzo que dos únicos clics en la pantalla. Del resto del proceso se encargará la plataforma de manera oculta, en segundo plano para que, cuando acabe, solo nos muestre una notificación de que todo está ya en su sitio y bien guardado.

YouTube Music es la única alternativa de los viejos usuarios de Play Music para mantener todas sus canciones, álbumes y compras, y cuenta con la misma funcionalidad así como opciones de suscripción premium que, en este caso, incluyen a la plataforma de vídeos, que dejará de mostrar anuncios antes, durante y después de cada contenido, escucharlo todo con el móvil bloqueado e incluso descargar para ver más tarde sin gastar datos móviles. Además, tiene la ventaja de que cualquier canción podemos, o bien escucharla, o bien disfrutar de su videoclip oficial, simplemente pulsando en un selector que aparece en la parte superior de cada una.