Microsoft añade ‘widgets’ a su aplicación de tareas de Office para iOS

Los widgets son una novedad de iOS 14 exclusiva para iPhone que llegó en septiembre de año pasado (porque hay que recordar que en los iPad no es posible situarlos en los mismos espacios y pantallas de inicio), y sirven para llevar a la vista información importante de nuestro día a día sin necesidad de tener que entrar en una aplicación. Y como ocurre con cualquier novedad que alcanza a una nueva versión del OS, es necesario que cada desarrollador los incluya de forma expresa en sus aplicaciones.

Microsoft es una de esas empresas que todavía trabajan en incorporar los widgets a todas sus aplicaciones por lo que se ha decidido a empezar por la que podemos considerar que más los necesita, To Do, que es una gran herramienta para centralizar los trabajos que tenemos pendientes alrededor de las aplicaciones ofimáticas de los de Redmond: deadlines de entrega de informes con Word, Excel o Power Point, reuniones en Teams, etc.

Cómo obtener el widget en tu iPhone

Así las cosas, los norteamericanos han actualizado ya su aplicación, de tal forma que podéis colocar un widget en pantalla para llevar bien a la vista esos trabajos que tenéis pendientes. Además, el diseño de estos módulos de pantalla es bastante variado y podremos añadir, desde un generador de nuevas tareas, hasta otro diferente que nos recuerde las que tenemos en marcha.

Nuevos 'widgets' de Microsoft para iOS 14. Microsoft

Como podéis ver por las pantallas que tenéis justo encima, contaréis con widgets cuadrados de 2x2 y otros más grandes que ocupan prácticamente toda la pantalla y que son muy útiles cuando se trata de tener presente el día que nos queda por delante. Para instalar esta actualización, debéis ir a la App Store y verificar que existe un update listo para descargar. En caso de que no os haya llegado, tocará esperar a que la propagación se complete para todos los dispositivos, territorios y cuentas.

Según explica Microsoft, “el widget Your Tasks le ayuda a seleccionar y ver tareas de una lista de su elección [...] está disponible en dos tamaños: el widget mediano muestra una lista de sus tareas, mientras que el más grande muestra una lista de sus tareas junto con las fechas de vencimiento y otros detalles". De todas formas, de manera predeterminada, "el widget To Do muestra la lista de tareas. Para cambiar la lista que muestra, mantenga presionado el widget y seleccione Editar, para luego seleccionar la lista que prefiera”.