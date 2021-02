El modo oscuro de Word mejora: así podrás aplicarlo al folio con un solo clic

Entre el año 2019 y 2020 se produjo el auténtico bum de los modos oscuros, con la llegada de esa alternativa de visualización tanto a iOS 13 como a Android 10 de forma nativa, por lo que todos los desarrolladores tuvieron que correr para respetar esas nueva pautas de diseño. Y Microsoft, con su suite ofimática, hizo tres cuartos de lo mismo en Windows 10, aunque con algún problema que otro.

Ese problema no fue otro que el modo oscuro de aplicaciones como Word no era tal ya que solo afectaba a los menús y áreas que rodeaban al propio folio, que se mantenía blanco radiante a pesar de los cambios. Desde Microsoft no dieron demasiadas explicaciones aunque los usuarios siguieron pidiendo que ese oscurecimiento afectara también a todas las áreas de la pantalla, sin dejar nada fuera.

Un clic y apagas todas las luces

Así que Microsoft entendió las indirectas que estaba recibiendo y se puso manos a la obra para completar ese dark mode como debería haber sido desde el principio, permitiendo a los usuarios editar cualquier texto también con el fondo negro y no como se encuentra ahora mismo. Así que los de Redmond han pensado que la mejor forma de introducirlo es a través de una llave para encender y apagar las luces.

Nuevo control para activar el 'modo oscuro'. Microsoft

Tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo encima, Word va a estrenar un control que nos permite activar o desactivar el modo oscuro del documento con un simple clic, que se alternará como si fuera la llave de la luz de vuestro cuarto de baño: un toque se apaga, otro y se enciende, dejando todo lo demás alrededor con la configuración que hayamos marcado previamente. Es decir, modo oscuro general activo o no.

Esta posibilidad deja en nuestra mano que cualquier documento se pueda visibilizar de la forma que más nos guste de manera independiente, sin tener que condenar el resto de la aplicación y, sobre todo, evitándonos el trabajo de ir hasta el menú de temas de Word paras cambiarlo cada vez que nos apetece. Cuando esta actualización sea pública, ese interruptor os facilitará mucho la vida, adoptando modos de visualización diferentes en función del archivo que tengamos que editar. Esta posibilidad de permitirnos alternar con un simple clic entre el folio en blanco o en negro es perfecta para aquellos usuarios que imprimen sus trabajos y quieren tener una visión rápida de cómo quedará antes de mandarlo a la impresora.