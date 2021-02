Guía para comprar un coche sin cometer errores

En los años ochenta, un coche, el modelo Pontiac Firebird Trans Am V8, se convirtió en el objeto de deseo de cualquier conductor. KITT, que así se llamaba el vehículo más famoso de la televisión, acrónimo del inglés Knight Industries Two Thousand, era un prototipo inteligente, de alta tecnología, al que no le faltaba detalle y hasta podía hablar e interactuar. Era El coche fantástico.

Lamentablemente, ningún fabricante ha podido sacar al mercado todavía un auto diez como el que conducía en la ficción televisiva David Hasselhoff, pero la industria tiene el coche perfecto para usted, solo tiene que seguir algunos pasos a la hora de comprar y saber qué modelo y tipo de cuatro ruedas se adapta mejor a sus necesidades: uno nuevo, un vehículo de ocasión o estrenar uno eléctrico. Las opciones son múltiples.

A la hora de cambiar de coche además debería tener en cuenta qué época es la mejor para comprar porque puede encontrarse ofertas muy interesantes y tampoco debe perder de vista cómo ahorrar en el mantenimiento; ya sabe, a veces lo barato sale caro, y otras, merece la pena invertir un poco más.

Paso a paso

Lo mejor opción para no equivocarse y elegir el automóvil que mejor se adapte a usted y se convierta en su coche ideal es contar con una guía que le oriente paso a paso en cuestiones tan importantes como cuál es el vehículo que mejor responde a sus necesidades en su día a día, qué tipo de combustible escoger o cuál es el mejor equipamiento que se adapta a su estilo de vida; evite dejarse seducir solo por el diseño y compare prestaciones. Y, en este punto, es muy importante tener en cuenta el motor.

GettyImages

No es lo mismo comprar un auto para desplazarse por la ciudad que si necesita uno para hacer grandes viajes con la familia. El consumo y las emisiones de CO 2 son otros factores a tener en cuenta, le evitarán gastarse euros de más y hasta podrá beneficiarse de ayudas como el pago del impuesto de matriculación si su coche es menos contaminante.

El tipo de combustible también es importante. Los eléctricos e híbridos pueden ser una buena opción si solo se va a mover por la ciudad, aunque requieren una mayor inversión inicial. No desdeñe los años de garantía que le ofrezcan ni las condiciones del servicio posventa.

De rebajas

Una vez qué tipo de coche quiere y el uso que le va a dar es el momento de buscar las mejores ofertas y descuentos. El Covid-19 ha afectado a las ventas y las marcas se han visto obligadas a tomar medidas de estímulo para atraer a los consumidores como el retraso del pago de las primeras cuotas o bajando el precio de las mismas durante la financiación para incentivar la compra.

En función de la época del año podrá acceder también a rebajas de las marcas, para dar salidas a los modelos más antiguos, liquidación de stocks en los concesionarios y otras ventajas que suelen coincidir con los últimos meses del año con las que si las aprovecha podrá ahorrarse dinero.

Además, podrá beneficiarse de las ayudas del Gobierno para incentivar la venta de coches como el Plan Renove o el Plan Moves para promover la compra de vehículos de energías alternativas.