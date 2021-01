Trucos para ahorrar en el día a día sin apenas darse cuenta

Desde que el hombre es hombre, la necesidad de ahorro ha sido una constante. Y desde el principio de los tiempos, la motivación de tener alguna reserva ha estado ligada siempre a la incertidumbre. En la prehistoria, nuestros antepasados ya trataban de administrar los bienes y cosechas para momentos imprevistos que pudieran producirse.

“De alguna manera hay que atesorar los bienes para poder amortiguar los ciclos económicos; el ahorro responde al concepto de desarrollo y de equilibrio económico del ser humano. Hoy día se trata de aminorar el consumo actual para, de alguna manera, mejorar el futuro”, explica Pablo Machado, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Canarias.

Pero el ahorro tiene multitud de causas y “depende de la situación en que nos encontremos en cada momento para que el estímulo aumente o disminuya, pero siempre va asociado al comportamiento de las personas”, añade el profesor.

El ahorro como lo conocemos hoy está ligado a la aparición de la moneda, hasta entonces se atesoraban bienes y funcionaba el trueque para intercambiar unos por otros. “El valor moneda -continua Machado- es el que establece paridades y pone precio a todos los bienes y, en función de lo que tengas, intentas mejorar tus expectativas a futuro. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia es el sistema, pero el ahorro siempre ha estado presente en la conducta del hombre y siempre ligado a esas esperanzas venideras”.

A mayor desarrollo social y mayor nivel de renta, mayor ahorro; las épocas de bonanza económica son más propicias para reservar ingresos, pero las crisis tampoco tienen que ser un mal momento para hacer un guardadito. “Lo que cambia es la conducta de los consumidores. Hay que ser cautos y hacer un plan de gasto eficiente y priorizar las compras, sin que afecte o lo haga lo menos posible a nuestro nivel de vida”.

Consejos

Si es usted de los que piensa que lo ha intentado todo y es imposible llenar la hucha, no se preocupe, hay trucos. Basta ser un poco ordenado y, sobre todo, disciplinado, y poner en marcha, por ejemplo, un sencillo plan de ahorro semanal y seguir unas pautas, como fijar una cantidad para las compras habituales de la semana, entre ellas, los gastos destinados al ocio y lo que es más importante, no superar esa cantidad; utilice las aplicaciones móviles para vigilar gastos e ingresos y algo que parece evidente: busque ofertas y compare precios.

Opte por modelos eficientes y ecológicos para ahorrar agua y energía, no deje enchufados pequeños electrodomésticos que no vaya a usar o lleve su propia comida al trabajo para economizarse unos euros. Y, sobre todo, aconseja el profesor Machado, “evite las compras compulsivas e innecesarias, sea práctico”.

Eficiencia energética

Getty Images

Cada vez somos más responsables y sostenibles, pero todavía derrochamos agua. De media, cada español consume 130 litros de agua al día, un gasto que se nota y eleva la factura. ¿Podemos ahorrar agua y euros? Sí.

Además de tener electrodomésticos eficientes con etiqueta ecológica A++ o A+++, no utilice lavadora ni lavaplatos a media carga, use programas cortos o economizadores -también lo notará en la factura de la luz-; use la ducha en lugar de la bañera y no dejé correr el agua del grifo mientras se enjabona, afeita o se cepilla los dientes y, si tiene jardín, opte por sistemas de riego programado o por goteo. Siguiendo estos y otros pequeños consejos atenuará su huella hídrica y ayudará a proteger el planeta. Un motivo más para ahorrar.

Y lo mismo se podría aplicar para la factura y el consumo eléctrico. ¿Cuántas veces ha pensado en cómo optimizar su consumo, sobre todo ahora que pasa más tiempo en casa y teletrabaja por la crisis del Covid-19?

No es tan difícil: calcule su consumo eléctrico con soluciones online o aplicaciones tecnológicas, estudie las tarifas y contratos que le sean más favorables y compare con la capacidad contratada; haga un uso eficiente de sus electrodomésticos; instale bombillas led y de bajo consumo -más caras al principio, pero rápidamente amortizadas- y, en la medida de lo posible, no deje los aparatos en stand by, también consumen. Aplique estas pequeñas sugerencias en su día a día y su bolsillo se lo agradecerá.