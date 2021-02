Musk la vuelve a liar: tuitea sobre Dogecoin y la criptomoneda sube un 270%

Elon Musk adora Twitter. Casi tanto como Donald Trump. El fundador de Tesla, que en enero llegó a convertirse temporalmente en la persona más rica del mundo y cuyo patrimonio actual se cifra en 184.000 millones de dólares, tiene también un alma anti-establishment que le ha llevado a utilizar la mencionada red social para "calentar" las acciones de Tesla (de hecho, tuvo que renunciar a la presidencia de la compañía) y ahora para animar a comprar algunas criptomonedas, como Dogecoin o Bitcoin.

El magnate anunció el martes que dejaba Twitter "por un tiempo". Ese tiempo ha resultado ser breve. 48 horas después de su "espantada", Musk ha utilizado su cuenta para tuitear sobre Dogecoin. Siempre al borde de la broma. En concreto, ha tuiteado "No highs, no lows, only Doge". Una referencia velada a este activo.

No highs, no lows, only Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Los seguidores de Musk no han tardado en captar el mensaje y la valoración de la criptomoneda Dogecoin se ha disparado un 270%. Esta divisa comenzó también como una broma. Se trata de una derivación de la criptodivisa Litecoin. Cuando se popularizó el meme de Internet del perro Shiba Inu, decidieron adoptar esta denominación (la palabra perro, en inglés, dog, pero mal escrita) para dar notoriedad a este activo.

El precio de Dogecoin ha pasado de los 0,007 dólares del martes a los 0,043 registrados este viernes. Solo hoy, la subida ha sido superior al 273%.

No ha sido el único tuit que ha escrito Musk esta mañana. También se ha mofado sobre su supuesta condición de "destructor" de los fondos de inversión que apuestan por la quiebra de empresas.

El dueño de Tesla se refería así a su papel en la llamada "revuelta de Gamestop". A comienzos de esta semana, las acciones de la compañía de tiendas de videojuegos se dispararon hasta alcanzar los 400 dólares, después de que un grupo de foreros organizados a través de la red social Reddit, decidieran plantar cara a los hedge funds que habían tomado posiciones bajistas sobre sus acciones.

La compra masiva de títulos y derivados sobre Gamestop disparó su precio y provocó enormes pérdidas a los inversores de Wall Street. Elon Musk alentó las compras con alguno de sus tuits. También incentivó la compra de Bitcoin, la criptomoneda más popular, al cambiar su estado de Twitter, poniendo el símbolo de la misma.