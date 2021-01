La escalada conflictiva que se ha generado entre la farmacéutica británica AstraZeneca y la Comisión Europea por la vacuna del Covid-19 ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, el grave problema que afronta Europa para cumplir con las expectativas respecto a la inmunización de la población comunitaria en los plazos previstos. La afirmación de la compañía de que el retraso en la entrega de las dosis comprometidas se debe a un peor “rendimiento” en una de sus fábricas en el continente europeo no ha sido aceptada por Bruselas, que acusa a AstraZeneca de no revelar el motivo real de su incumplimiento y de mentir al asegurar que no tiene stock. La farmacéutica, que debía entregar hasta 400 millones de dosis, señala ahora que tendrá que reducir un 60% esa cantidad, en lo que a priori apunta a un grave incumplimiento contractual, más allá de los motivos que lo hayan provocado.

Bruselas debe exigir sin demora a la farmacéutica británica que asuma los compromisos establecidos en el contrato, sean cuales sean, porque de momento no se conocen las cláusulas del acuerdo, algo que no ayuda a esclarecer el problema ni fomenta la transparencia que tan a menudo esgrime en otros ámbitos la propia CE. En caso de que el acuerdo se haga público y su contenido revele efectivamente los términos del incumplimiento, Europa tendrá que actuar con todo el rigor que exigen los compromisos contra AstraZeneca, además de tomar las decisiones oportunas en materia de futuras contrataciones con la compañía.

Pero más allá del conflicto con la farmacéutica británica, el problema que afronta Europa en la mayor crisis sanitaria y económica de su historia reciente es la imposibilidad de cumplir con unas expectativas de vacunación masiva y a buen ritmo que, a la vista de los hechos, fueron alimentadas por un severo déficit de realismo, seriedad y prudencia. Las previsiones de recuperación que manejan los organismos internacionales y los Gobiernos, y que han determinado el comportamiento de los inversores y la evolución reciente de las Bolsas, se han construido sobre un pronto retroceso de la pandemia gracias a unas campañas masivas de inmunización para las que, a día de hoy, no hay recursos suficientes. En la generación de esas expectativas han participado las propias compañías farmacéuticas, como en el caso de AstraZeneca, pero también unos Gobiernos que a menudo dan la impresión de estar más preocupados por revalidar su crédito electoral con promesas que no están en condiciones de cumplir que en afrontar con realismo y responsabilidad la lucha contra una crisis sanitaria de cuyo éxito depende directamente la recuperación económica global.