Makro señala a las plataformas de delivery: "Las comisiones que aplican son un abuso"

Los cierres y restricciones a la hostelería han llevado a muchos empresarios del sector a hacer sus primeras incursiones en el reparto a domicilio y la recogida en el local. Y para ello han recurrido a las plataformas especializadas y con mayor presencia: Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Just Eat.

Sin embargo, para el consejero delegado de Makro en España, Peter Gries, la "dependencia" de muchos hosteleros independientes de estos agregadores "empieza a pesar en el sector" porque, a su juicio, "las comisiones son un abuso". "Cuando ves que algunos se aprovechan de la crisis y cobran un 35% de comisión me pongo de los nervios. En Portugal el Gobierno ha limitado las comisiones al 20%. Creo que es bueno. No puedes depender de unas plataformas en las que no vas a aparecer el primero, y es otra desventaja para la hostelería independiente. Hay empresas organizadas que sí salen los primeros y tienes que encontrar alternativas", ha analizado Gries en una charla organizada por Aecoc.

Hay que recordar que el negocio principal de Makro es la distribución alimentaria al sector hostelero, lo que supone el 70% de sus ventas anuales. "El delivery es algo que hay que democratizar. Los volúmenes se han duplicado este último año y harán lo mismo en 2021. Es algo que se va a quedar y va a ganar relevancia, pero no puede sustituir por completo la experiencia en restaurantes, sobre todo en un país como España", ha ahondado Gries. Este ha explicado que Makro ha iniciado las pruebas, con una decena de bares y restaurantesde España, de su propia herramienta de reparto a domicilio y take away que desarrolla de la mano de Google y que en Francia ya trabaja con 2.500 locales. "Para nosotros no va a ser nuestro negocio clave. Son servicios con los que queremos ser más relevantes para los hosteleros y conseguir su fidelidad. Para esos agregadores sí es su core business. Esas comisiones nos parecen injustas, si aplicas un 35% lo que queda en el bolsillo del hostelero es prácticamente cero".

La solución que desarrolla Makro no se basará en comisiones sino en pagos fijos: un pago inicial de 199 euros para la instalación del sistema y una cuota mensual de 49 euros. "Así el empresario puede calcular con cuántos pedidos lo puede rentabilizar. El sector sabe que se necesitan alternativas".

El consejero delegado de la filial española del grupo alemán Metro ha cifrado en un 17% la caída de ventas del ejercicio fiscal 2020, que terminó en junio del año pasado, por ese impacto de la pandemia en la restauración. Una pérdida de ingresos que no pudo compensar abriendo sus supermercados al público general, ya que como ha contado Gries, no recibió el visto bueno del Gobierno. "No nos dejaron. Lo pedimos a los ministerios, a las Comunidades Autónomas... Intentamos abrir pero no nos han dejado como otros países, como en Portugal. En este nuevo confinamiento nos han vuelto a dar la licencia. Tenemos grandes superficies donde comprar es cómodo y seguro, tenemos surtido... Nos hubiera ayudado a velar por la sostenibilidad de la compañía, que depende en un 70% del hostelero".

Para 2021 Makro prevé mejorar las cifras de 2020, pero descarta recuperar las ventas que alcanzó en 2019, antes de la pandemia. "Tenemos un plan estratégico y vemos quue lo que estamos poniendo en marcha está funcionando. Nosotros somos optimistas dentro del contexto que es malo". Gries ha explicado que ya preveían un enero y febrero "negros", algo que puede acabar alargándose un poco más. "Mi próximo reto es que la Semana Santa sea buena, salga el sol y las terrazas puedan abrir". De cara al verano cuenta con que el turismo nacional responderá, no así el internacional. "España vive del turismo internacional y aquí veo más problemas".

Nuestra iniciativa va en la lógica de ayudar al hostelero para dar ese servicio que es necesario. Lo mas importante que podemos decir es que no es un core business, no quiero hacerme rico con soluciones digitales. Son servicios que hace Makro mas relevante para el hotelero, que sepa que somos sus socios integrales, que buscan soluciones y me ayudan a ganar mas dinero. Eso significa fidelidad para nosotros y eso es nuestro negocio principal.