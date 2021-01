Filomena deja en evidencia el punto débil del coche eléctrico: la batería

Elicio Ceballos, miembro de la junta directiva de Cetraa, lleva desde 1965 vinculado al mundo de la reparación y posventa desarrollando su actividad en diversas empresas: miembro de control de calidad de Renault en los años sesenta, fundador de varias empresas de reparación de vehículos, entre ellas Marel, con 75 empleados, o Elimarmotor, que actualmente está integrado en la cadena de talleres Bosch Car Service.

¿Tienen miedo los talleres multimarca al coche eléctrico?

El motor eléctrico es una maravilla. Pero cuando el parque sea todo así los talleres tendrán entre un 30% y un 40% menos de trabajo. Y es que el coche de combustión, diésel o gasolina, tiene más de 130 piezas (cigüeñal, pistones, etc.) que el eléctrico no lleva. Pero habrá que encontrar una fórmula de energía renovable para abastecer a este tipo de vehículos porque, si no, lo único que haremos es trasladar la contaminación de sitio, al resto de centrales térmicas. Se ha calculado que cuando llegue ese momento harán falta al menos cinco centrales nucleares en España.

¿Es un mito que los coches eléctricos sufren mucho con temperaturas extremas?

El mayor problema que pueden presentar es el de la batería que, además, pesa unos 100 kilos. Como son de litio, con las bajas temperaturas se densifica y pierde eficacia. Los electrolitos, que son lo que hacen que funcione la batería (antes eran de agua con ácido), no dan tanto de sí. Por eso, la mayoría de modelos lleva añadida una segunda batería más pequeña que puede cambiarse cada tres años.

¿Por qué la mayoría de modelos lleva una batería alquilada?

Cada vez hay más concesionarios que reparan baterías, pero lo normal es que la lleven alquilada, por la que los propietarios de estos vehículos pagan una cuota al mes, que suele ser de unos 70 euros mensuales. Las baterías de tracción, las que mueven el coche, son reparables, pero cuando se estropean la mayoría de concesionarios hace un recambio estándar, aunque los eléctricos suelen llevar una unidad de control que indica cuál es el vaso de la batería que está dañado.