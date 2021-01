Navantia se adjudica el mantenimiento de barcos de la US Navy en Rota hasta 2028

Navantia ha sido la empresa seleccionada en el proceso de licitación realizado por Estados Unidos para reparar y mantener los destructores y otros barcos desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), en un nuevo contrato de 822 millones de euros que garantiza hasta 2028 unos 1.000 empleos anuales.



La compañía naval, dependiente de la SEPI, ha explicado en un comunicado que esta nueva adjudicación permite seguir con la labor que en Rota lleva realizando desde 2013 para reparar y mantener los destructores clase Arleigh Burke-Class (DDGs), además de otros barcos, destinado en este recinto militar como parte del escudo antimisiles de la OTAN.



La ministra Hacienda, María Jesús Montero, se ha felicitado, en declaraciones enviadas a los medios, por este contrato: "Es una buena noticia para la provincia de Cádiz. No es una simple renovación, es mucho más. Supone una ampliación de número de barcos, carga de trabajo asociada y volumen económico", ha señalado.



"Navantia se consolida como mantenedor principal de la US Navy en Rota, un papel que ha venido desempeñando en los últimos ocho años", destaca la empresa.



Se trata de un contrato "extensivo" en mano de obra, "con un alto nivel de requerimientos técnicos exigidos por el cliente y muy riguroso en el cumplimiento de los plazos, lo que hace de él una importante fuente de riqueza, de capacitación de Navantia y de sus empresas colaboradoras".



La compañía sostiene, además, que la nueva adjudicación redundará, en mejoras en los procesos y por tanto en un mejor posicionamiento global de la compañía en el mercado de Defensa.



Navantia dispone de instalaciones y personal propio desplegado en la base naval gaditana, de ahí que este contrato consolide la estructura del ya considerado cuarto astillero de la bahía, el de Rota, junto a Cádiz, Puerto Real y San Fernando.



Estas instalaciones, junto al apoyo a los buques de la US Navy, prestan actividades a los buques de la Armada Española.