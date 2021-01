Incluso las farmacéuticas piensan que su valor está hinchado

Las farmacéuticas actúan como si pensaran que su sector está sobrevalorado. En 2020, las compañías de salud recaudaron más de 20.000 millones de dólares a nivel mundial en OPV, el doble que cualquier otro año en dos décadas. Pero el valor de las fusiones en el sector, impulsadas principalmente por las farmacéuticas, se redujo casi a la mitad, y la tendencia continúa.

La pandemia no ha sido mala para la industria, que se ha convertido en un elemento central contra ella. El PIB de EE UU cayó un 2,8% en los primeros tres trimestres de 2020; el gasto en salud, solo un 0,5%, según datos de Peterson-KFF.

El éxito de Moderna y BioNTech en el desarrollo de las vacunas ha atraído dinero a compañías más pequeñas y especulativas. Moderna ha visto quintuplicarse su valor en 12 meses. Aunque el PER de la big pharma no ha cambiado mucho, el valor de las biotecnológicas, que a menudo no tienen ingresos, ha subido considerablemente. La capitalización media de mercado de las que han salido a Bolsa en los últimos años es dos-tres veces mayor que en su OPV, incluso si salieron en 2020, señala Jefferies. Esto ha inspirado a muchas startups, que anteriormente habrían sido objeto del interés comprador de las farmacéuticas, para salir al parqué. Hay más de 600 empresas farmacéuticas cotizadas, frente a las 400 de 2015. Mientras, las fusiones menguaron el año pasado. Estuvieron en su segundo punto más bajo desde 2014 y las operaciones en el negocio farmacéutico y biocientífico, en uno de los más bajos en casi una década, según PwC.

Las farmacéuticas no pueden quedarse sentadas para siempre. En los últimos años, han externalizado cada vez más el I+D a empresas más pequeñas con laboratorios más productivos. Si bien estas empresas de menor tamaño suelen financiarse con efectivo del capital riesgo o con capital de los mercados públicos, las más grandes se las van quedando a medida que sus patentes más antiguas caducan y necesitan reponer la cartera. Si las valoraciones no caen pronto, las grandes farmacéuticas podrían verse obligadas a subirse a la ola de precios.

