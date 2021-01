El Gobierno ultima el pacto para extender el cese de actividad de los autónomos al 31 de mayo

La negociación entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la prórroga de los ERTE ligados al Covid hasta el 31 de mayo entra en una semana decisiva al acercarse el fin de la vigencia actual, el 31 de enero. De momento, el Ejecutivo ultimaba ya este lunes extender hasta esa fecha la cobertura por cese de actividad para los autónomos, tras lograr un amplio consenso en este sentido con las asociaciones del ramo.

Mientras, el Ejecutivo aguarda a que sindicatos y empresarios valoren su última propuesta, que incluye una prórroga de los ERTE automática para todos, no solo para algunos como hasta ahora, que eliminaría la necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, informa Europa Press. Tanto CEOE y Cepyme como CC OO reúnen este martes a sus Ejecutivas para responder a esa última propuesta, que se abre también a incluir a nuevos sectores en las prórrogas automáticas. Hasta ahora, los ERTE de fuerza mayor se alargaban automáticamente solo para determinados sectores “ultraprotegidos”, que son los más afectados por la pandemia.

No obstante, el mayor escollo esta vez es la petición empresarial que no haya que devolver todas las exenciones de los ERTE si hay despidos. CEOE quiere que no haya que devolver todas, sino solo las del trabajador concreto al que se despide.

Antonio Garamendi declaró este lunes en Burgos que la negociación sobre los ERTE “va bien” y aclaró que “no estamos diciendo que no haya que devolver, sino que no se haga un planteamiento restrictivo para que no se lleve a esa empresa a la quiebra”.

Cese de actividad

Una prórroga que sí se logró preacordar este lunes fue la del cese de actividad extraordinario para los trabajadores autónomos hasta el próximo 31 de mayo. Representantes de las principales asociaciones de autónomos y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunieron este lunes para diseñar esta prórroga, ampliamente demandada por las primeras. Aunque todavía quedan algunas condiciones por acordar, los autónomos se mostraron satisfechos con la prórroga de una prestación que en diciembre cobraron casi 350.000 personas, informó UPTA.

Repartidores

Trabajo ofrecerá este miércoles a los agentes sociales una nueva propuesta de regulación de la situación laboral de los repartidores de plataformas on line, los riders, para que se cierre “cuanto antes”, a fin de que no haya entre ellos falsos autónomos.

CCOO y UGT concretan este martes las protestas

Las Ejecutivas de CC OO y UGT deciden este martes las movilizaciones que realizarán en febrero para exigir al Gobierno que cumpla con las reformas prometidas. Entre éstas se encuentran el aumento del SMI, la derogación de la reforma laboral y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.