Sostenibilidad y rentabilidad, una pareja bien avenida a la hora de invertir

La economía creativa no sólo es uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía mundial, también es altamente transformadora en términos de generación de ingresos, creación de empleo y ganancias de exportación.

Las industrias creativas y culturales generan 2.250 millones de dólares de ingresos, suponen el 3% del PIB mundial y generan 29,5 millones de empleos en todo el mundo, según el informe ‘Cultural Times: The first global map of cultural and creative industries’ de la UNESCO.

Al mismo tiempo, la creatividad y la cultura también tienen un valor no monetario significativo que contribuye al desarrollo social inclusivo, al diálogo y al entendimiento entre los pueblos. La cultura es a la vez un impulsor y un facilitador del desarrollo humano y sostenible.