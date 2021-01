El 57% de los autónomos cree que su actividad se reducirá en 2021

El 77% de los trabajadores autónomos se muestran "bastante pesimistas" respecto a la marcha de sus negocios en 2021 ya que el 56,9% cree que su actividad se reducirá este año, el 20,8%, que se mantendrá igual que en 2020 y solo el 8,5%, que su facturación aumentará en comparación con el año pasado, según el IX Barómetro de Autónomos que hoy ha hecho público la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según esta encuesta realizada por ATA, el 69,3% de los trabajadores por cuenta propia prevé que su negocio no se recupere en un periodo que va de los próximos 13 a 24 meses y un 28,4% retrasa la recuperación a más dos años. Sobre la reactivación de la economía española, un 56,2% la ve lejana y respecto a las posibilidades económicas que abre la vacuna contra el Covid-19, el 42,4% muestra confianza en que ésta servirá para recuperar su negocio pero el 40,4% se declara escéptico sobre su incidencia en su trabajo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha declarado que los datos obtenidos por el IX Barómetro manifiestan que "2020 ha sido un año horrible, no esperado y en el que la pandemia se ha cebado con especial dureza con los autónomos". La Federación, que es la más representativa del sector de trabajadores por cuenta propia, calcula que cada autónomo ha perdido de media 20.000 euros, en total más de 65.000 millones de euros. "Si sumamos las medidas de prestación por cese de actividad, exoneración de cotizaciones y ayudas directas de comunidades autónomas y ayuntamientos resulta que a cada autónomo le corresponden 3.000 euros, es decir, que por cada 100 euros perdidos ha recibido 15 euros cuando en Alemania, por ejemplo, han percibido 75 euros", ha asegurado.

En 2020, el 83,6% de los autónomos han tenido un descenso de su actividad; el 10% la han mantenido igual que en 2019 y unos 100.000 declaran que ha aumentado respecto al año anterior.

Otro de los grandes problemas de los autónomos, la morosidad, ha aumentado el año pasado un punto porcentual en relación a 2019. El 33,3% del colectivo sufre morosidad tanto por parte de las Administraciones públicas como del sector privado.

Peticiones de ATA

El presidente de ATA ha señalado que "afrontan con optimismo la negociación" sobre la prórroga de los ERTE que están debatiendo estos días el Gobierno y los agentes sociales. Para ATA este instrumento "es muy importante" puesto que el 30% de los autónomos con trabajadores todavía los mantienen por medio de un ERTE. Un 20% declara que, cuando finalice su vigencia, no podrá reincorporar a sus empleados "por problemas económicos".

Lorenzo Amor ha añadido que van a insistir en pedir al Ministerio de Trabajo que aquellos autónomos que no solicitaron la prestación por cese de actividad entre marzo y junio la puedan pedir ahora y que la restricciones de horario de la actividad se tengan en cuenta a la hora de exonerar cotizaciones. "No habrá ningún acuerdo con el Gobierno si no se soluciona esto", ha maniestado Amor.