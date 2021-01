Estas son las 25 nuevas consejeras del Ibex 35

Eva-Lotta Coulter (Almirall)

Licenciada en Ciencias Naturales por la Jakobsbergskolan de Estocolmo y en Microbiología por la Laboratory School University de Estocolmo, además de poseer un Master Certificate en Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School de Estocolmo. Asimismo, es consejera no ejecutiva de Aleta Biotherapeutics y Crescendo Biologics, presidenta y miembro de la comisión de nombramientos de C4X Discovery y consejera no ejecutiva y miembro del comité de gobierno corporativo y del subcomité de I+D de Targovax ASA.