La Fed reitera su compromiso de tipos cero tres años más

Última reunión del año y primera tras confirmarse la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre. El cambio de rumbo al frente de la Casa Blanca no afecta a la independencia de la Reserva Federal que tras años de presiones recibidas por la Administración Trump se enfrenta a un nuevo ciclo en el que la recuperación económica y del mercado laboral así como la estabilidad de los precios seguirán siendo los dogmas a seguir por la institución. No se esperaban cambios y no los hubo. El organismo que preside Jerome Powell acordó mantener los tipos de interés en la horquilla del 0- 0,25%, nivel en el que permences desde el 15 de marzo, cuando la crisis desatada por la paralización de las economías llevó a los bancos centrales a convertirse en el salvavidas de los mercados, un papel que llevan jugando desde hace 16 años.

Como ya quedó patente en la reunión de septiembre, la primera después de que la Fed cambiara su orientación y aspirara a una media del 2% en el largo plazo, el banco central de EE UU se mantiene firme y prevé tres tipos cero al menos hasta 2023. Las nuevas proyecciones fueron acompañadas de una actualización de su programa de compras. Desde junio, la Fed ha compra mensualmente bonos del Tesoro por valor de 80.000 millones de dólares y 40.000 millones en títulos hipotecarios, estretagia que pretende seguir implementadno hasta que se recupere el pleno empleo.

Estas decisiones son un relejo del comprimiso de la Fed en seguir apoyando a la economía. Pero antes de actuar, prefiere esperar a ver cómo concluyen las negociaciones entre republicanos y demócratas para sacar adelante el quinto paquete de estímulos fiscales. Con este escenario como telón de fondo y en un momento en el que las vacunas han devuelto parte de la alegría perdida, los inversores han aprovechado el apetito por el riesgo y han acelerado la venta de dólares, uno de los activos refugio por excelencia. El resultado está siendo la depreciación del billete frente a la cesta de seis grandes divisas (euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo). En su cruce contra el euro, la dólar se deprecia ya un 8,5% en el año, caída que impulsa a la moneda única por encima de los 1,215 billetes verdes, máximos de dos años y medio y que favorece las exportaciones estadounidenses. En niveles intradía el euro llegó incluso ayer a rebasar los 1,22 dólares.

Pero la pérdida de vigor del billete verde no obedece única y exclusivamente a la venta de dólares sino que refleja la incertidumbre que sigue rodeando a las negociaciones entre los dos partidos estadounidenses. Después de unas semanas en la que el acuerdo para sacar adelante el paquete de estímulos parecía cada vez más cercano, en las últimas jornadas las discrepancias se han acrecentado y el importe del programa ha bajado. Los ansiados dos billones que esperaban poder sacar adelante los demócratas se han reducido en las últimas horas a 900.000 millones. Pero las concesiones no quedan ahí. Algunos de los aspectos más controvertidos, como las ayudas a los gobiernos estatales y locales y las protecciones por responsabilidad civil, han quedado excluidas a fin de logra sacar adelante el ansiado acuerdo antes de fin de año. Según la prensa estadounidense con estos cambios el pacto se ve más cerca.

El Tesoro estadounidense, por otro lado, ha acusado a Suiza y Vietnam como manipuladores de divisas, un movimiento con el que habrían buscado limitar la apreciación de sus divisas mediante la intervención en el mercado de divisas.