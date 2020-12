¿Subida fiscal? Estas son las auténticas reclamaciones del autónomo en impuestos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una serie de propuestas para realizar una profunda reforma del sistema de autónomos. Cambios a nivel fiscal, de aportaciones a la Seguridad Social y en formación, principalmente. Una batería de propuestas que comienza con un claro mensaje sobre los impuestos: la subida de los mismos no puede ser la única medida.

Desde UPTA reclaman en este sentido una verdadera lucha para evitar la competencia desleal y la economía sumergida. A su vez piden que se automaticen los procesos contables con la Administración, para lograr una mayor eficiencia en los negocios.

En el documento de UPTA se recuerda que aunque en los últimos años se han mejorado las coberturas sociales de los autónomos, no es suficiente. En ese sentido indican que se han puesto en marcha prestaciones por cese de actividad, se han mejorado las coberturas por accidente laboral, enfermedad profesional o por maternidad y paternidad. No obstante, el colectivo considera que los avances fiscales no han ido a la par con dichas reformas y que incluso les han perjudicado.

También abogan por reorientar los sectores para que puedan ser más competitivos a nivel económico. UPTA plantea reconvertir el trabajo autónomo y forjar alianzas con distintos actores sociales, esto es, otras empresas, autónomos y organizaciones sociales. Eso propiciará que otros recomienden los servicios o productos y crezcan las oportunidades de los autónomos, a juicio de esta organización.

Más especialización y planificación

Por otro lado, la especialización es clave para impulsar al colectivo autónomo. Instan a ayudar a los autónomos a reconducir sus negocios a sectores especializados que aporten más valor a la economía. Además de eso consideran que debe existir planificación empresarial para implementar nuevas acciones y poder medir el impacto de éstas. La planificación y el análisis permitirán a los autónomos tomar mejores decisiones.

La innovación y la resilencia son otros de los aspectos a tener en cuenta. Esa capacidad les permitirá adaptarse a nuevas situaciones o circunstancias.

Formar talento

“Cuando pensábamos que todo fluía con normalidad, nos golpea la Covid-19 y pone de manifiesto las carencias que tiene nuestro sistema productivo en el trabajo autónomo”, advierten desde UPTA. La organización plantea distintas medidas para reconvertir el trabajo autónomo.

La primera de ellas tiene que ver con la formación del talento. Consideran imprescindible que se desarrolle un sistema de formación que se adecúe a las necesidades de cada sector. El objetivo del mismo será el de cualificar a los profesionales de una manera correcta y dependiendo de las necesidades del sistema económico y productivo.

Otro de los aspectos clave para ello es la digitalización. Recuerdan que la globalización obliga a las empresas a adaptarse y a usar la tecnología para modernizar la empresa. Esto también les implicará desarrollar estrategias enfocadas a una mejora de la formación y de las competencias

Sostenibilidad

UPTA reclama, asimismo, que se modifique el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que los autónomos coticen en función de los rendimientos netos de la actividad que desarrollen. Consideran que así el esfuerzo se repartirá de forma más equitativa. De esa manera también se evitaría que se cotice por encima de las posibilidades de cada autónomo.

Las propuestas también van encaminadas a la sostenibilidad. UPTA tiene presente la Agenda 2030. En ese sentido, recuerdan que solo habrá liderazgo de las empresas si se es capaz de transformar el tejido productivo en mercados sostenibles y que se genere un impacto ambiental positivo.