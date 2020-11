El Tribunal de Cuentas Europeo advirte al Mecanismo Único de Resolución de los riesgos de litigios

El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió este lunes en un nuevo informe de los posibles riesgos financieros para el Mecanismo Único de Resolución (MUR), encargado de gestionar la liquidación ordenada de los bancos inviables en la unión bancaria, a raíz de sentencias y litigios futuros.

El MUR está compuesto por la Junta Única de Resolución (JUR), un organismo de la Unión Europea (UE) con sede en Bruselas encargado de decidir cómo proceder a nivel europeo cuando algún banco está en quiebra o en vías de quebrar, y por el Fondo Único de Resolución (FUR), al que se puede recurrir para apoyar las resoluciones bancarias, pero que no se ha utilizado por el momento. El FUR se financia con las aportaciones del sector bancario.

El Tribunal de Cuentas Europeo tiene la obligación de informar cada año de cualquier riesgo financiero que surja, en particular, de los procesos judiciales, en relación con el MUR.

En el informe publicado hoy, concluye que para el ejercicio 2019, la Junta Única de Resolución reveló pasivos contingentes relativos a los procedimientos judiciales en curso.

Sin embargo, los auditores señalan "las posibles consecuencias financieras de algunas sentencias que se pronuncien posteriormente y otras que surjan de nuevos litigios".

En un comunicado, indican que "por su carácter relativamente novedoso", el marco jurídico que rige la resolución ha creado un entorno jurídico "complejo, específico y sin precedentes".

De hecho, destacan que existen en la actualidad "varios litigios pendientes" ante los tribunales nacionales y de la UE relacionados con el reglamento del MUR.

Las provisiones y los pasivos contingentes reflejan el riesgo financiero al que se expone una entidad y, para 2019, la JUR reveló pasivos contingentes por valor de 2.047 millones de euros para los procedimientos judiciales nacionales y en los tribunales de la UE, mientras que la Comisión y el Consejo no revelaron ninguno.

El Tribunal de Cuentas especifica que los pasivos contingentes señalados por la JUR están vinculados a los contenciosos contra las aportaciones previas ("ex ante") que los bancos pagan para financiar el Fondo Único de Resolución.

"Sin embargo, no se identificó una posible salida de recursos en cuanto a las decisiones reales de resolución, puesto que la JUR y la Comisión consideraron remota esta posibilidad. Los auditores no hallaron pruebas que contradijeran esa evaluación", afirma el tribunal.

Ante las recientes sentencias dictadas por los tribunales de la UE, los auditores observan que la Junta Única de Resolución tendrá que "reevaluar todos los procesos judiciales nuevos y pendientes vinculados a las aportaciones 'ex ante' al FUR".

En particular, los auditores recuerdan que el Tribunal General de la Unión Europea declaró la ilegalidad parcial del marco jurídico del método empleado para realizar el cálculo de las aportaciones "ex ante" en una sentencia que todavía no es firme.

Por otra parte, la jurisprudencia reciente también aclara que solo los tribunales de la UE pueden pronunciarse sobre la validez de las decisiones adoptadas por la JUR en materia de aportaciones "ex ante".

"De esta manera, es muy improbable que se genere un riesgo a raíz de los procedimientos judiciales nacionales sobre las contribuciones 'ex ante' al FUR", argumenta el informe.

"En 2019, la declaración del riesgo financiero de la JUR fue adecuada", declaró el miembro del tribunal responsable del informe, Rimantas Sadzius.

Recalcó que, sin embargo, "varias sentencias recientes y los nuevos procesos judiciales pueden plantear más riesgos financieros".

"Anticiparse a tales riesgos constituye un principio de buena administración de los fondos públicos. Por tanto, recomendamos que la JUR lleve a cabo una reevaluación exhaustiva de sus riesgos en las cuentas de 2020", expuso.

El pasado 15 de junio había ante tribunales de la UE 107 procedimientos judiciales en curso sobre decisiones de resolución bancaria, la mayoría, referidos a la resolución del Banco Popular, ordenada por la JUR en 2017.

También existían 7 asuntos relativos al principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia y 23 asuntos contra las aportaciones "ex ante" al Fondo Único de Resolución.