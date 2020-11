WhatsApp transforma su "Archivo" en chats para "leer después"

Es, seguramente, una de las secciones de WhatsApp menos utilizadas por los usuarios que, en vez de almacenar las conversaciones que ya no están activas en el "Archivo", prefieren dejarlas en el timeline principal y esperar a que la corriente se las lleve. Así que los de Facebook han decidido darle una vuelta y permitir que ese cajón comience a tener algún sentido dentro de la app de mensajería.

Hay que recordar que en el "Archivo" están aquellos grupos o chats de los que no queremos saber nada y que, por la razón que sea, deseamos sacar del timeline principal. El problema es que, absurdamente, WhatsApp de forma automática los devuelve a su sitio en cuanto llega un nuevo mensaje. Es decir, nos los quitamos de en medio porque no queremos saber nada pero en cuanto se produce una actualización nos los vuelven a mostrar como si no estuvieran archivados.

Como podéis imaginar, con un funcionamiento así, era normal que nadie dedicará un solo instante de su tiempo a archivar algo que podría, pasados los días, semanas o meses, volver a desarchivarse automáticamente, por lo que desde WhatsApp han decidido cambiarlo y convertir ese inhóspito lugar en una cosa llamada "Leer después". Es decir, una especie de "hemos visto que han llegado mensajes" pero los dejamos para consultar más tarde.

El "Archivo" desaparecerá próximamente

Tal y como podéis ver por la captura adjunta, publicada por los compañeros de WABetaInfo, WhatsApp cambiará próximamente el nombre de esta sección y por eso nos avisará para que andemos atentos en el momento en el que se produzca el update. Se trata de un cambio inteligente, del que ya os avanzamos algo hace unos días y que buscaba darle un uso coherente a esta parte de la aplicación.

El 'Archivo' se convierte en 'leer después'. WABetaInfo

Cuando llegue a las versiones finales, WhatsApp nos permitirá, por fin, quitar de nuestra vista esos chats de los que no queremos saber nada ni aunque sigan escribiendo en él, y de los que no nos queremos marcharnos por aquello del qué dirán. A partir de que esos chats para leer después estén operativos, será posible dejar allí guardadas las conversaciones que no queramos tener entre el trajín de los que más utilizamos a diario y no volverán a salir por muchos mensajes que escriban en ellos.

Eso sí, lo que no va a cambiar respecto del "Archivo" anterior es que la forma de llevar allí un grupo o conversación será manual y tendremos que indicárselo a WhatsApp uno a uno, por lo que, en caso de irnos de vacaciones, será el lugar perfecto para meter todas las conversaciones del trabajo, los chats del departamento y los de clientes que no dejan de pedirnos cosas aun cuando saben que estamos tirados en la playa.