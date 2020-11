WhatsApp tendrá un modo vacaciones con el que nadie podrá molestarte

Antes de que llegara la pandemia y lo cambiara todo, muchas de las conversaciones en los trabajos tenían que ver con esa posibilidad de que tanto los jefes como la propia empresa no nos notificara nada a partir de cierta hora, o que en los momentos de vacaciones descansemos de verdad sin que nos molesten. Así que en ese punto, WhatsApp tiene mucho, pero mucho, que decir.

Y es que no tenía demasiado sentido que las políticas de desconexión laboral exigieran cero comunicaciones durante nuestras vacaciones, y horarios lejos de la oficina, si luego los chat del trabajo estaban echando humo a todas horas. Por lo que WhatsApp se ha decidido a cambiar las cosas y a que ese modo descanso llegue de verdad. Sin una sola notificación que pueda distraernos de la tarea de disfrutar del tiempo libre.

Haz como que los demás no existen

Así las cosas, lo que ha pensado WhatsApp es desarrollar una pequeña variante de una función que ya existe dentro de la aplicación y que es la de "Archivar", que nos permitirá ocultar de forma sistemática todos aquellos grupos o conversaciones que puedan traernos el trabajo a la cabeza cuando estamos en la playa disfrutando de hacer nada.

Nuevo control de WABetaInfo

Como sabéis, ahora mismo esa sección de chats archivados funciona de una manera un tanto peculiar porque, aunque dejamos ahí metida una conversación que, por lo que sea, no queremos tenerla a la vista, en cuanto llega algún mensaje WhatsApp la rescata y la vuelve a poner en el timeline general por lo que, en realidad, no hemos hecho absolutamente nada. Será a partir de que llegue a todos los dispositivos esta nueva función, que de verdad esos grupos y chats no se moverán de allí por mucha actividad que tengan. Lo que nos dejará tranquilos de notificaciones en esos días en los que no queremos saber nada del trabajo.

Nueva sección de chats archivados... de verdad. WABetaInfo

Como podéis ver por la captura que tenéis justo encima, WhatsApp avisará de que todos los chats que dejemos allí guardados no se volverán a recuperar de forma automática, sin alertas, y se mantendrán allí aun a pesar de la mucha actividad que tengan. De esta forma, una vez que terminemos nuestros días de descanso, podremos devolverlos a su sitio listos para un nuevo periodo de actividad frenética hasta las siguientes vacaciones.

Como siempre, estas nuevas funciones están en desarrollo y no se conoce el momento en el que llegarán a las versiones finales aunque, conociendo cómo se las gasta WhatsApp para introducir algunas novedades, lo mismo podemos tenerlo listo para las vacaciones de verano del año que viene. ¿O tal vez antes?