La vacuna de Pfizer tendrá un "precio por debajo de mercado"

La vacuna del laboratorio Pfizer y la firma biotecnológica BioNTech, que este lunes mostró datos preliminares con eficacia del 90%, planea comercializar el producto por debajo de las "tarifas típicas del mercado" y diferenciaría los precios entre países o regiones.

El jefe de estrategia de la firma de biotecnología alemana, Ryan Richardson, aseguró este martes que el precio de la vacuna experimental, que espera la autorización para finales de mes o diciembre, reflejaría los riesgos financieros que el sector privado ha incurrido, recoge Reuters citando declaraciones a Financial Times.

"Hemos intentado aplicar un enfoque equilibrado que reconozca que la innovación requiere capital e inversión, por lo que planeamos fijar el precio de nuestra vacuna muy por debajo de las tarifas de mercado típicas que reflejen la situación en la que nos encontramos y con el objetivo de asegurar un acceso de base amplia en todo el mundo", afirmó Richardson.

"Espero que haya precios diferenciales en ciertas regiones del mundo", agregó, negándose a dar detalles sobre los diferentes rangos de precios.

El lunes se demostró que la vacuna tiene una efectividad del 90%, según los resultados de los ensayos preliminares, un hito clave en la guerra contra un virus que ha matado a más de un millón de personas y ha golpeado la economía mundial.

En julio, Pfizer había acordado con el gobierno de EE. UU. El suministro de 100 millones de dosis de su posible vacuna a un precio de 19,5 dólares por dosis, (es necesario dos inyecciones por tratamiento) con la opción de vender otros 500 millones de dosis en condiciones que se negociarán. por separado.

La Comisión Europea discutirá este miércoles la firma de un contrato de suministro con Pfizer y BioNTech. El bloque dijo a principios de esta semana que estaba cerca de firmarse un contrato por hasta 300 millones de dosis, sin proporcionar los datos sobre las condiciones económicas.

Richardson también apuntó que el objetivo de los dos socios de suministrar 1.300 millones de dosis en 2021 sería el resultado de un aumento de los esfuerzos hasta bien entrado el segundo semestre del próximo año.

Si bien habría una "oferta significativa" durante el primer semestre, el aumento de la producción continuaría a lo largo de 2021.

El jefe de estrategia de BioNTech enfatizó que, aunque el grupo alemán había recibido respaldo del sector público, los riesgos asumidos por sus inversores merecerían algunas recompensas financieras de una vacuna futura. "Incurrimos en un riesgo financiero considerable. Hemos recaudado capital en el mercado de capitales".

Richard Hatchett, director ejecutivo de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dijo en el evento de Financial Times que el proyecto Pfizer y BioNTech era el único entre los 10 principales desarrolladores de vacunas que no había recibido "financiación sustancial del sector público".

En junio, el Banco Europeo de Inversiones, el brazo financiero de la UE, otorgó a BioNTech 100 millones de euros en financiamiento de deuda para el desarrollo y fabricación de la vacuna Covid-19. El Ministerio de Investigación de Alemania otorgó en septiembre a BioNTech 375 millones de euros, sujeto a cumplir ciertos hitos, también para acelerar el desarrollo y la producción de vacunas.