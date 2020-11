Lucena: "Aena aguantará el golpe, no tiene igual en el sector de los aeropuertos"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha afirmado esta noche durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en el marco de la comisión de Transportes, que no teme por la solvencia del gestor aeroportuario a pesar de que el sector aéreo atraviesa la peor crisis de la historia. "No diría que Aena es una empresa a prueba de bombas, pero casi. Nuestra solvencia no tiene igual en el sector aeroportuario. Aguantaremos el golpe", ha señalado sin comprometerse con previsión alguna.

Séptima del Ibex por capitalización bursátil, con más de 18.500 millones, y con el mejor rating crediticio entre las grandes cotizadas, Aena dice contar con una sólida posición financiera y valiosos activos. Pese a ello, decidió suspender un dividendo de más de 1.100 millones de euros por cautela ante la crisis.

Los altos cargos del grupo Mitma han pasado a lo largo de esta jornada por el Congreso para defender el proyecto de Presupuestos para 2021. En el caso de Aena, Lucena ha recordado que la compañía no recibe aportaciones de las cuentas públicas y que sus ingresos se deben a la actividad aeronáutica regulada y a la comercial no regulada. El ejecutivo también ha reiterado que no puede ofrecer estimaciones económicas para el próximo ejercicio, pero asegura que tiene previsto cumplir con un plan de inversión de 923 millones. De esa cifra, 731 millones corresponden a inversiones contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) después de que hayan sido trasladadas inversiones por más de 200 millones desde el presente ejercicio.

Durante su intervención, Maurici Lucena ha aprovechado para reclamar respeto y cuidado a la imagen y reputación de Aena. La polémica suscitada sobre los controles médicos en las terminales, ligeros a juicio de responsables políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la supuesta importación de contagios de Covid-19 a través del transporte aéreo, no ha hecho más que "erosionar la reputación de la compañía". El presidente de Aena ha aclarado que la firma cumple con lo que marcan las autoridades sanitarias para contener el virus y que las estadísticas demuestran que la importación de casos ha sido residual.

Durante las intervenciones de los grupos parlamentarios se ha podido escuchar al representante del PSOE, Daniel Vicente Viondi, cargando al PP de la responsabilidad de haber "malvendido Aena" con su salida a Bolsa. También se ha resaltado desde la bancada popular, por parte del diputado Mario Garcés, que las previsiones de ingresos y beneficio que el Gobierno apunta para Aena en los Presupuestos haya sido rechazada por la propia compañía ante la CNMV.