Santander e Iberia lanzarán mañana una cuenta con cero comisiones y Avios

Iberia y Banco Santander lanzan este jueves Santander One Iberia Plus, una cuenta única con cero comisiones para los clientes vinculados que incluye ventajas de Iberia Plus como la obtención de Avios por la domiciliación de nómina y recibos, pagos con tarjeta, contratación de seguros

y otros productos, así como descuentos en vuelos de la aerolínea.



Como campaña de lanzamiento, los clientes que domicilien su nómina en la cuenta Santander One obtendrán 15.000 Avios, suficientes para un vuelo de ida y vuelta a las Islas Canarias o a Europa.



Santander One Iberia Plus cuenta con tres niveles el basic, el premium y el élite. En el nivel básico, los cliente recibirán 1.000 Avios de bienvenida y 5% de descuento en los vuelos de Iberia.



En el nivel premium recibirán 9.000 Avios de bienvenida --equivalentes a un vuelo de ida y vuelta dentro de la Península--, 10% de descuento y obtención de un 25% extra de Avios en la compra de vuelos de Iberia y en el nivel élite recibirán 15.000 Avios de bienvenida, 10% de descuento

en la compra de vuelos de Iberia y, a través de Iberia Cards, todas las ventajas del nivel plata de Iberia Plus.



La alianza con el Banco Santander refuerza la estrategia de Iberia de apostar por la fidelización como vía para incrementar y estabilizar sus ingresos, mejorando la propuesta de valor del programa Iberia Plus y ofreciendo a sus clientes más opciones de acumular Avios, que luego podrán canjear por vuelos y otros servicios de los más de 90 'partners' del programa Iberia Plus.