Santander e Iberia mezclan cero comisiones y Avios en la nueva cuenta Santander One Iberia Plus

Santander e Iberia han puesto en marcha un proyecto conjunto de fidelización, en forma de cuenta corriente, en la que se ofrecen cero comisiones a clientes vinculados y una lluvia de Avios para viajar con la aerolínea. La cuenta Santander One Iberia Plus se abre, además, a la contratación de planes de servicios personalizados para los ahorradores.

Entre los reclamos figura la entrega de hasta 15.000 Avios de Iberia (válidos, por ejemplo, para un vuelo de ida y vuelta a Canarias) como regalo de bienvenida. Unos puntos que seguirán creciendo a medida que sea domiciliada la nómina, recibos, se contraten seguros o se realicen pagos con tarjeta. La compañía aérea también anuncia descuentos en sus vuelos a través de este producto financiero.

Como ejemplo, por la firma de un seguro el cliente del Santander se apunta 5.000 Avios, y por la contratación de un plan de pensiones, el premio es de 500.000 Avios. Estos puntos son canjeables por vuelos, noches de hotel, alquiler de vehículos, etcétera.

Distintos niveles

La Santander One Iberia Plus ofrece tres niveles: Basic, Premium y Élite. En el último se incluyen las ventajas de una tarjeta Plata de Iberia Plus, como son el equipaje extra, facturación y embarques prioritarios o un extra del 25% en los Avios obtenidos por volar.

“Estamos seguros de que este acuerdo con Banco Santander va a contribuir a reactivar nuestros respectivos negocios. Vivimos una situación excepcional en la que hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de nuestros clientes pero, en la vuelta a la normalidad, también necesitamos soluciones imaginativas e innovadoras”, ha señalado el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, “Banco Santander es el aliado perfecto para conseguir que nuestros clientes recuperen la ilusión y las ganas de volar”.

El premio por abrir una cuenta básica es de 1.000 Avios y un 5% de descuento en vuelos de Iberia. Para los de la cuenta Premium, hay 9.000 Avios de entrada, un 10% de rebaja en billetes de Iberia y un 25% extra en Avios en la compra de vuelos. Y los 15.000 Avios son para los que elijan el nivel Élite, a lo que se suma un 10% de descuento en vuelos, el 25% de Avios Extra en cada viaje y las citadas ventajas de la tarjeta Plata de Iberia.

La aerolínea del grupo IAG pone sobre la mesa más de ocho millones de clientes, cifra similar a la que tiene Santander como usuarios activos de sus productos financieros.