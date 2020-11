Tesla prepara retoques en el diseño de su Cybertruck, ¿cuándo los mostrarán?

Hace casi un año, Elon Musk presentó entre gritos y vítores uno de los vehículos más extraños, pero a la vez atractivos, que veremos en los próximos años. Un Tesla Cybertruck que viene a cambiar por completo el concepto que tenemos de pickup y que en el día de su puesta de largo sufrió un par de imprevistos a cuenta de dos cristales que se rompieron cuando dentro del espectáculo estaba previsto que resistieran el impacto de sendas bolas de acero.

Pero dejando al margen aquellas anécdotas, es evidente que Elon Musk consiguió lo que quería: publicidad de un vehículo con un aspecto tan futurista que es amado y odiado a partes iguales. Ahora bien, no parece que ese vaya a ser el diseño que finalmente tendremos en nuestras calles y los norteamericanos llevan ya algún tiempo trabajando en pequeñas correcciones sobre el aspecto original, ese que todos tenemos en mente.

En un mes veremos los cambios

Ese es el plazo que se han marcado desde Tesla para mostrar al mundo cuáles serán esos detalles que han modificado del diseño de la Cybertruck original. Un EV que, recordemos, abrió su periodo de reserva en el momento mismo de la presentación y cuyas cifras ya superaban las 200.000 unidades apenas una semana después de que se celebrara el evento en Los Ángeles.

Elon Musk confirma los cambios de diseño en el Cybertruck. Twitter

Y como siempre ocurre, ha sido el propio Elon Musk el que, a través de Twitter, ha contestado a un fan de la compañía que le venía a preguntar que cuándo se podrían conocer esos retoques en el diseño de la pickup. La respuesta del australiano no dejó lugar a dudas y será entre finales de noviembre y principios de diciembre cuando se produzca esa nueva presentación. O mejor dicho, publicación de los detalles que han cambiado.

Esta contestación del CEO de Tesla es posterior a otro mensaje que pudimos leer en sus redes sociales en el que desvelaba que estaban realizando "ajustes menores" en el diseño de la Cybertruck para hacerla todavía "mejor". Es más, a otro impaciente fan de la marca, ansioso por conocer dónde están realizando esas mejoras, el propio Elon Musk se atrevió a contestarle que “Incluso los pequeños detalles importan”, lo que da a entender, también, que lo mismo no estamos ante un rediseño general pero sí ante un ajuste fino de funciones o partes que hasta ahora no estaban diseñadas de la mejor manera posible. Al menos a ojos de la propia compañía, ¿o acaso no creéis que la enorme competencia que se avecina en el segmento de las pickup les empuja a este restyling?