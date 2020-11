Las mejores estrategias para el medioambiente y el cliente

Éxito. La mayoría de los 600 inversores institucionales de todo el mundo encuestados por UBS AM el año pasado afirmó que pensaba que en los próximos cinco años los factores ambientales serían más importantes que los financieros a la hora de analizar las empresas. “Por eso, no es sorprendente que en los últimos años se haya producido un rápido aumento en el número de fondos con esa temática”, analiza Michael Baldinger, director de inversión sostenible y de impacto de UBS AM.

Bonos. Lombard Odier IM coloca dos clases de su Global Climate Bond, que usa emisiones cuyos ingresos se utilicen para financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medioambiente. El Lord Abbett Climate Focused Bond, por su parte, opta por deuda de grado de inversión, mientras que el Templeton Global Climate Change se basa en empresas que se ocupan de forma activa de dar respuesta al problema del cambio climático.