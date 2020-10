La regulación de falsos autónomos enfrenta a los partidos en el Congreso

Los principales partidos políticos no llegan a acuerdos para acabar con los falsos autónomos. De hecho, a pesar de que se ha aprobado una proposición no de ley de Compromís para acabar con esta figura, la aprobación no ha sido por unanimidad. Y ha servido para enfrentar los diferentes caminos que tratan de regularizar esta figura.

PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís han votado a favor de dicha Proposión, mientras que Vox ha votado en contra y el PP y Ciudadanos se han abstenido. ¿Qué dice esa propuesta?

La Proposición no de Ley para los falsos autónomos

El texto que ha salido adelante busca cambios legales y más medios en la Inspección para poder detectar este tipo de prácticas y sancionar a los empleadores. Así, el Congreso ha pedido que se regule en el marco del diálogo social el trabajo realizado a través de medios tecnológicos o digitales, con el fin de evitar su utilización para ocultar la existencia de relaciones laborales y poner fin a esta figura de los falsos autónomos.

La iniciativa también pretende que haya más medios para poder aumentar la eficacia en las inspecciones de trabajo. Se quiere dotar de más recursos humanos y económicos a la Inspección para que se pueda garantizar la empleabilidad adecuada por parte de las plataformas digitales y no bajo la figura de falsos autónomos.

Sentencias favorables

Eso también afectaría a la regulación de los derechos en materia de jornada, salarios, periodos de descanso, vacaciones, salud, seguridad laboral, negociación colectiva para formar sindicatos y cooperativas, y el acceso a formación y capacitación profesional.

Durante la defensa del texto, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado las sentencias favorables a las reclamaciones de los trabajadores falsos autónomos y se ha reclamado la regulación de estas relaciones entre empresas y trabajadores.

Por su parte, Esther Peña, del PSOE, y Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, han recordado que el Gobierno ya ha iniciado los cauces para abordar una regulación "que acabe con el fraude”.

La justificación de los diputados del PP y de Ciudadanos para no dar su voto favorable a la iniciativa es porque ésta “no atiende reivindicaciones de todos los autónomos”.