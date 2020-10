Estados Unidos pone en marcha una demanda contra Google por abuso de mercado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará hoy martes una demanda antimonopolio contra la matriz de Google, Alphabet Inc, por violar supuestamente la ley al usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales, según una fuente familiarizada con la demanda.

Se espera que la demanda alegue que Google violó la ley en la forma en que trató a los rivales en sus negocios de búsqueda y publicidad en Internet, buscando ponerlos en desventaja para mantener su propio motor de búsqueda dominante y usar ese poder de mercado para vender más anuncios.

Justo unos días antes de las elecciones presidenciales de EE. UU., la demanda podría verse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras.

Una demanda federal marcaría un raro momento de acuerdo entre la administración Trump y los demócratas progresistas. La senadora estadounidense Elizabeth Warren tuiteó el 10 de septiembre, usando la etiqueta hash #BreakUpBigTech, que quería una "acción rápida y agresiva".

Y podría haber más demandas a la vista, ya que los fiscales generales estatales están realizando investigaciones sobre los negocios más amplios de Google, así como una investigación de sus negocios de publicidad digital. Se espera que un grupo de fiscales generales encabezado por Texas presente una demanda separada centrada en la publicidad digital a partir de noviembre, mientras que un grupo dirigido por Colorado está contemplando una demanda más amplia contra Google.

La demanda se produce más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio iniciaran investigaciones antimonopolio en cuatro grandes empresas tecnológicas: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.