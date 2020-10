El Congreso de EE UU propone una ambiciosa reforma legal para parar el poder de las tecnológicas

Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha propuesto un plan de reformas antimonopolio para frenar el poder de los gigantes de la tecnología como Amazon, Google, Apple o Facebook. La propuesta es fruto de 16 meses de investigación y está respaldada por un informe de 449 páginas que el partido republicano, minoría en la Cámara de Representantes, rechaza en su mayoría.

Las recomendaciones del subcomité antimonopolio de la Cámara suponen la propuesta más ambociosa para revisar el derecho de la competencia en décadas, y podría llevar a la ruptura de las empresas de tecnología en caso de ser aprobado por el Congreso. Los hallazgos apuntan a las cuatro grandes (Amazon, Google, Facebook y Apple) como como "guardianes" de la economía digital, capaces de usar su poder de mercado para elegir ganadores y perdedores en el nuevo ecosistema. Las empresas, además, habrían abusado de este poder para sofocar las amenazas de la competidores. El efecto de este poder de mercado ha erosionado la innovación, restringido la capacidad de elección de los consumidores y deteriorado la democracia.

"Las empresas que una vez fueron débiles startups se han convertido en un tipos de monopolio que se vio por última vez en la era de los magnates del petróleo y el ferrocarril", apunta la mayoría demócrata del panel parlamentario. "Estas empresas tienen demasiado poder, y ese poder debe ser controlado y sujeto a la supervisión y el cumplimiento adecuados. Nuestra economía y democracia están en juego".

La recomendación más importante insta al Congreso a considerar una legislación que prohibiría a a estas firmas operar en distintos segmentos tecnológicos, una recomendación que podría llevar a una segregación forzada. "Su capacidad de utilizar su dominio en un mercado como arma de negociación en otro y para subvencionar su entrada en mercados no relacionados, tienen el efecto de extender la concentración de poder, tomando mayores porciones de la economía digital", decía el informe.

Para hacer frente a esto, el informe recomienda que se apliquen medidas estructurales de separación, prohibiendo que una plataforma dominante opere en la competencia con las empresas que dependen de ella. La norma está inspirada en la ley de 1956 que prohibía a los grandes bancos adquirir aseguradoras, empresas inmobiliarias y otras empresas no bancarias.

El informe también pide restricciones en la línea de negocio, limitando los mercados en los que puede operar una empresa dominante. Esta recomendación será similar a las prohibiciones de las redes de televisión de entrar en la producción y sindicación de contenidos.

Las empresas han rechazado las conclusiones. "Estas ideas mal concebidas demuestran una mala comprensión del tamaño y de las características de la industria de la venta al por menor", dijo Amazon en un entrada en su blog. "Amazon representa menos del 1% de los 25 billones de dólares del mercado minorista mundial y menos del 4% de la venta al por menor en los EE UU".

Facebook defendió sus adquisiciones de WhatsApp y Instagram, criticadas en el informe como movimientos para eliminar a competidores incipientes. "Instagram y WhatsApp han alcanzado nuevas cotas de éxito porque Facebook ha invertido miles de millones en esos negocios", dijo un portavoz de Facebook.

Google dijo que ha "invertido miles de millones de dólares en investigación y desarrollo para construir y mejorar" productos gratuitos como la búsqueda, los mapas y Gmail. "Competimos de manera justa en un rápido y una industria altamente competitiva", dijo la compañía.

Apple dijo que está "vehementemente" en desacuerdo con el informe y señaló que no tiene una cuota dominante en ningún mercado. Los desarrolladores de la App Store "han sido los principales beneficiarios de este ecosistema", dijo Apple, que defendió su comisión del 30% aplicada a todas las transacciones llevadas a cabo en la App Store.

El informe es la culminación de una investigación anunciada el verano pasado mientras los agentes antimonopolio iniciaban pesquisas sobre las tecnológicas dominantes. El panel emitió solicitudes de información que produjeron millones de documentos y celebró siete audiencias, incluida una en julio con el testimonio de los principales ejecutivos de las cuatro grandes.

Críticas republicanas

Los republicanos del comité parecen, no obstante, preparados para no respaldar las conclusiones del panel y emitir un voto particular. Ken Buck, un miembro republicano del panel. dijo a Bloomberg News que algunos de sus colegas están interesados en respaldar su respuesta. Un borrador de la crítica de Buck obtenido el lunes por Bloomberg News expuso áreas de acuerdo y preocupaciones conjuntas sobre el comportamiento de las empresas, así como propuestas que los conservadores consideran imprescindibles.

El representante Jim Jordan de Ohio, máximo representante del partido en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que incluye al panel antimonopolio, criticó el informe por lo que llamó propuestas "radicales". "El informe partidario de los demócratas ignora posibles soluciones y, en su lugar, propone avances radicales que reformarían la ley antimonopolio en la visión de la extrema izquierda". Jordan escribió un informe de 28 páginas centrado no en el poder de mercado de las empresas sino en un presunto sesgo contrario al partido conservador. Cinco miembros del Comité Judicial, incluyendo Buck, firmaron. No lo hizo el republicano de más rango en el subcomité antimonopolio, Jim Sensenbrenner.

El Proyecto de Libertades Económicas de los Estados Unidos, alabó el informe: "No sólo esta investigación e informe es una victoria para trabajadores, pequeñas empresas y consumidores, es un inmenso logro para la competencia y romper el dominio de la gran tecnología", dijo Sarah Miller, directora ejecutiva de la organización. "El Congreso debería adoptar la propuesta del subcomité remedios inmediatamente".

Fusiones y migración de datos

Otras recomendaciones del informe incluyen la modificación de las leyes de fusión de modo que toda adquisición por parte de una empresa dominante se presuma anticompetitiva a menos que las empresas demuestren que la operación es "necesaria para servir al interés público".

Tal cambio haría significativamente más fácil para a las autoridades antimonopolio para frenar las compras de las grandes empresas de tecnología, que han completado cientos de adquisiciones en la pasada década con poco o ningún escrutinio. También se debería exigir que se notificaran todas las transacciones, algo que ahora no sucede.

El subcomité dijo que encontró que las plataformas dominantes tienen la capacidad de abusar de sus posiciones contra los proveedores, trabajadores y consumidores. Pero las averiguaciones no encajan en el molde de leyes antimonopolio actuales. Para ello el informe sugiere crear una línea roja, definiendo a un vendedor como dominante si tiene una cuota de mercado del 30% o más y un comprador como dominante con sólo un 25% de participación.

El informe también recomienda aumentar la capacidad mara migrar de servicios. Empresas como Facebook son capaces de confinar a los consumidores, sostiene el informe, porque pocos usuarios se cambiarían a una red con pocas conexiones sociales. El Congreso ya ha ordenado estándares de portabilidad a los operadores de telecomunicaciones, permitiendo que que los consumidores conserven sus números de teléfono al cambiar de red.

Aunque los demócratas controlan la Cámara de Representantes, los republicanos son escépticos sobre el cambio de la ley antimonopolio. Dado el calendario electora, ninguna acción legislativa real no se producirá hasta 2021. Incluso si las elecciones de noviembre le dan el Senado a los demócratas, los republicanos todavía pueden usar herramientas de procedimiento para bloquear la aprobación de proyectos de ley.

"Cualquier cambio contemplado en nuestras leyes antimonopolio impactará todos los sectores de nuestra economía", la presidenta de la cámara", dijo Suzanne Clark, portavoz de la Cámara de Comercio de EE UU. "Instamos a los miembros del Congreso a abstenerse de confiar en este informe unilateral para guiar el de futuro la legislación". El grupo lanzará una campaña publicitaria millonaria para defender las leyes actuales.