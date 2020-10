Ábalos responde a Iglesias y descarta incluir en los Presupuestos la regulación del precio del alquiler

El titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha enfriado este lunes la posibilidad de regular en el corto y medio plazo para que las comunidades autónomas puedan limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El anuncio del ministro llega tres días después de que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asegurase a los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona que el Ejecutivo llevaría a cabo esta medida, incluso en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ábalos ha defendido que una posible limitación debería incluirse en la futura ley estatal de vivienda en la que ya está trabajando Mitma, y no en los Presupuestos. El ministro también ha afirmado que antes de una eventual regulación es necesario analizar el mercado residencial que queda tras la crisis sanitaria y económica del coronavirus, pues como vienen diciendo en los últimos meses portavoces de su cartera, la situación actual no es la misma que la anterior a la pandemia. Fuentes del ministerio reconocen también que el anuncio de Pablo Iglesias no sentó del todo bien en el departamento de vivienda, el encargado de sacar a la luz cualquier posible limitación de las rentas.

"Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda", ha asegurado. El también secretario de Organización del PSOE ha señalado además que la limitación de "poner freno en algunos alquileres desmesurados" es un "compromiso" del Gobierno de coalición "que tenemos que cumplir". "La cuestión es cuándo la vamos a cumplir".

Ábalos ha descartado de esta manera la posibilidad de aprobar en el corto plazo una regulación que, según explicaron desde la vicepresidencia segunda, podría haberse inspirado en la normativa catalana que acota las rentas del alquiler en los 60 municipios de la Generalitat más tensionados, incluyendo las cuatro capitales de provincia además del área metropolitana de Barcelona.

La regulación de los precios del arrendamiento, en forma de un mecanismo que dotaría a las comunidades autónomas -las competentes en materia de vivienda- de una herramienta con la que poder limitar legalmente los precios, formaba parte del acuerdo programático que dio paso al Gobierno de coalición. No obstante, desde que a comienzos de verano presentase el índice de referencia de los precios del alquiler, Mitma ha ido enfriando su uso para una eventual regulación.

La semana pasada, el secretario general de vivienda del ministerio, David Lucas, aseguraba en una entrevista con este diario que antes de cualquier ley al respecto había que analizar con detalle el mercado residencial posterior a la pandemia. También apostó por corregir los desequilibrios del sector residencial mediante la construcción de vivienda con precios asequibles o sociales destinada al alquiler, principalmente a través del Plan 20.000, presentado recientemente por el Gobierno.