Homepod Mini: Apple renueva su altavoz inteligente para competir contra Google y Amazon

El Homepod es de esos dispositivos que, extrañamente, se le han resistido a Apple. Cualquier otro que desarrolle termina convirtiéndola en referencia del mercado, pero con los asistentes virtuales y altavoces inteligentes, los de Cupertino no han dado con la tecla. Seguramente su errática política de lanzamientos con una llegada escalonada a ciertos países no ayudó, pero tampoco que Siri no se perciba al mismo nivel de eficiencia que los asistentes de Google y la propia Alexa de Amazon.

Homepod Mini en colores blanco y negro. Apple

Sea como fuere, la Cenicienta de la keynote de presentación de los nuevos iPhone 12 fue esta versión recortada del altavoz inteligente de los norteamericanos, que se acerca bastante a ese concepto mini que ya tienen en sus catálogos tanto Google como Amazon y que, cada vez más, forman parte del ecosistema de dispositivos que tenemos en casa para lo que surja: pedir información, escuchar la radio, música o lo que sea.

No renuncia a su alma musical

Pero a pesar de ese intento por atraer al público más habitual de estos asistentes virtuales, Apple no renuncia al alma musical de los Homepod, que se diseñaron originalmente para disponer de la mejor calidad posible en la reproducción de todo tipo de contenidos. En esta misión de reconquista de nuestros hogares, Apple mantiene la apuesta por un audio con efecto 360º al equipar este nuevos modelo mini con dos drivers y un subwoofer que hace temblar el suelo sobre el que se apoya.

Control de volumen de los Homepod Mini. Apple

Dentro del Homepod Mini Apple ha instalado un chip propio, el S5, que se encarga de procesar lo que han dado en llamar como "audio computacional", una tecnología que es capaz de analizar la onda de sonido para ofrecer siempre la mejor versión de eso que escuchamos. Obviamente, contará con todas las funciones de Siri aunque desde Cupertino nos avisan que han puesto especial hincapié en la privacidad de los usuarios. ¿Eso significa que no se guardará nuestras conversaciones para analizarlas?

Conectividad instantánea con los dispositivos de Apple. Apple

Y, por supuesto, funcionará perfectamente con todos nuestros dispositivos de Apple ya que gracias a ese chip S5, este Homepod Mini será capaz de conectarse de forma automática a nuestros iPhone, iPad, etc., con la misma facilidad que ya lo hacen los Airpods y Airpods Pro desde la llegada de iOS 14: simplemente acercando el teléfono o el tablet. Estará disponible para reservar en colores blanco y gris espacial a partir del 6 de noviembre, para llegar a las tiendas el 16 del mismo a un precio de 99 euros.