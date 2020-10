Suez denuncia condiciones "inéditas e irregulares" en la compra de Veolia

Suez respondió este martes a la compra de parte de su capital por parte de Veolia y denunció una operación realizada de manera hostil, en condiciones inéditas e irregulares, por lo que hará todo lo posible para defender sus intereses.

"Suez toma nota de la compra de Veolia del 29,9% de su capital de una manera hostil y en condiciones inéditas e irregulares", indicó la empresa en un comunicado.

La compañía francesa confirmó que pondrá en marcha "todos los medios" que están a su disposición para "preservar los intereses de los empleados, de sus clientes y de todas las partes involucradas". "Sobre todo para garantizar un tratamiento equitativo y justo de todas sus acciones y evitar una adquisición progresiva o un control de facto", señaló, asegurando que los 150 de años de la historia de Suez no acaban aquí.

El grupo industrial francés Engie anunció este lunes que acepta la oferta de la empresa de tratamiento de aguas y de desechos Veolia de comprarle el 29,9% del capital que tiene en Suez.

La operación, objeto de una larga polémica por la oposición de Suez, se eleva a 3.400 millones de euros.

El Estado francés, que posee cerca del 22% de Engie, indicó este lunes en otro comunicado que se había opuesto a esa operación "debido a la ausencia de un acuerdo amistoso" entre Veolia y Suez.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, lamentó este martes las condiciones en la que la empresa de tratamiento de aguas y de desechos Veolia ha comprado la parte de Engie en el capital de su competidora Suez, y consideró que no funcionará si no hay un acuerdo amistoso. "Los matrimonios forzados no funcionan. Una operación industrial de este calibre no puede funcionar sin un acuerdo entre las dos partes", dijo Le Maire en una entrevista a la emisora France Info.