Uber estudia la compra de Free Now (MyTaxi) para ganar mercado en Europa y Latinoamérica

Uber está valorando la compra del servicio de taxis Free Now, la antigua MyTaxi, propiedad de Daimler y BMW, una operación con la buscaría incrementar su cuota de mercado en Europa y Latinoamérica, según Bloomberg, que cita fuentes cercanas a las negociaciones. Estas detallan que la empresa de movilidad dirigida por Dara Khosrowshahi ha sondeado a los dueños de Free Now, después de que la pandemia del Covid-19 redujera el interés de otros potenciales inversores.

Daimler y BMW fusionaron sus operaciones de movilidad el año pasado y las unieron en una empresa conjunta llamada Your Now, que incluye cinco negocios. Uno de ellos es Free Now y las otras cuatro son Reach Now (para servicios multimodales), Charge Now (para servicios de recarga), Park Now (para servicios de estacionamiento) y Share Now (para servicios de coches compartidos).

La agencia citada señala que la potencial operación se enmarca en un contexto en el que los fabricantes de automóviles están reduciendo sus ambiciones de servicios de movilidad. General Motors, por ejemplo, cerró su negocio de coches compartidos Maven a principios de este año, y Ford cesó su servicio de transporte Chariot en 2019. También apunta cómo algunos analistas de Bersntein explican que "la industria tradicional ha comenzado a darse cuenta de que ha estado perdiendo mucho tiempo, esfuerzo y dinero al tratar de competir en estas áreas con retornos cuestionables a medio y largo plazo".

Ninguna de las empresas afectadas por la posible operación ha querido comentar la noticia. Tan solo la plataforma de taxis ha emitido una breve nota en la que señalan que "desde Free Now no hacemos comentarios sobre este tipo de rumores. No podemos y nunca comentaremos las actividades de nuestros accionistas".

En mayo, Uber cerró una emisión de bonos sénior con vencimiento a cinco años por 750 millones de dólares (639 millones de euros) con el objetivo, entre otros, de financiar "posibles adquisiciones", según explicó la propia compañía. Desde entonces ha habido múltiples rumores sobre diferentes operaciones. Solo una se confirmó: Uber intentó comprar la plataforma de reparto de comida a domicilio GrubHub, aunque finalmente en junio fue Just Eat Takeaway quien se hizo con la startup por 7.300 millones de dólares (6.223 millones de euros). Un mes más tarde, Uber anunció la compra de Postmates por 2.650 millones de dólares (2.259 millones de euros), como recuerda Europa Press.

Bloomberg señala que Uber ha estado buscando deshacerse de participaciones minoritarias en varias empresas de transporte compartido, incluida la que tiene en la china Didi Chuxing, y la empresa de viajes compartidos del sudeste asiático Grab. También acordó vender algunas de sus acciones en Yandex de Rusia.

La compañía, que opera actualmente en más de 10.000 ciudades en unos 70 países, anunció