La CNMV advierte de tres chiringuitos financieros que se hacían pasar por entidades registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha lanzado hoy varias advertencias sobre entidades no autorizadas que ofrecen sus servicios a los inversores españoles. Los conocidos en la jerga como chiringuitos financieros, suelen crear empresas ficticias con apariencia de seriedad para ganarse la confianza de sus potenciales víctimas y después, desaparecer con su dinero. No obstante, no se trata de la única forma de engaño. En este caso, en lugar de crear empresas ficticias, han suplantado tres entidades que realmente existen para hacerse pasar por ellas.

Las entidades clonadas, como la CNMV llama a esta modalidad de chiringuito financiero, fingieron ser en este caso Alantra Capital, Universal Capital Markets y Quadriga Asset Managers, entidades que sí que están autorizadas para prestar servicios de inversión en nuestro país. El supervisor de los mercados señala que en ninguno de los tres casos, la página fraudulenta guarda alguna relación real con las entidades permitidas.

Aunque no sea lo más común, no es ni mucho menos la primera vez que sucede. El pasado 24 de agosto, la CNMV denunciaba la existencia de una página llamada IC-MARKETSFX.EU, que fingía ser IC Markets, una empresa autorizada para operar en España en régimen de libre prestación de servicios al tener su sede en otro país de la Unión Europea.

Además de los tres clones, el supervisor ha denunciado a otros dos chiringuitos financieros: auramarkets.com y MarketsCFD.net. La CNMV insta a los inversores a desconfiar de cualquier oferta de inversión que llegue sin haberla buscado, de las promesas de altas rentabilidades y anima a comprobar antes de depositar el dinero en cualquier firma si ésta tiene autorización para operar o si ya ha sido denunciada como entidad fraudulenta.