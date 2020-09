CEOE y Cepyme salen en "apoyo incondicional" del Rey y la Constitución

Las patronales CEOE y Cepyme expresaron el viernes su apoyo al Rey Felipe VI, al que agradecen su dedicación a España y su papel “fundamental e indispensable a la hora de respaldar a nuestras empresas, especialmente en estos últimos meses de crisis”.

El comunicado coincidió con la polémica surgida ante la ausencia del monarca en el acto de entrega de despachos de la 69 promoción de jueces celebrado en Barcelona, aunque en ningún momento los empresarios se refieren a este hecho. Mientras que el Gobierno no ha terminado de aclarar si la decisión de que el monarca no asistiese al acto, como es habitual, se debía a motivos de seguridad, parte de la oposición sostiene que el motivo era no incomodar a sus socios parlamentarios del independentismo catalán. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestó su “enorme pesar” por la ausencia de Felipe VI en un evento que concluyó con vivas al rey. El monarca hizo luego una “llamada de cortesía” a Lesmes, según Zarzuela. A raiz de esta, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias,y el ministro Alberto Garzón, ambos de Unidas Podemos, acusaron al Rey de falta de “neutralidad política” y de “maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido”.

“Mostramos nuestro rechazo más absoluto a que desde algunas instancias de nuestro país” se hagan “declaraciones contra el Jefe del Estado”, decían las patronales en el comunicado, difundido a primera hora de la noche. Ambas hacían explícito también su “apoyo incondicional” a la Constitución española. “Desde CEOE y Cepyme insistimos una vez más en que la seguridad jurídica es básica para el buen funcionamiento de la economía porque aporta la confianza necesaria para que las empresas españolas desarrollen su actividad en un marco predecible. Esta estabilidad pasa necesariamente por el respeto de todos a las instituciones del Estado”, rezaba la nota. “Aquellos que no caminen en esta dirección solo conseguirán postergar y hacer más difícil la recuperación económica y social que tanto ansiamos todos”, añadía CEOE y Cepyme, sumidas en la negociación con el Gobierno por la prórroga de los ERTE.