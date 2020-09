Madrid amplía a ocho zonas las restricciones y desoye la petición de Sanidad de aplicarlas a toda la ciudad

La Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones de movilidad para combatir el crecimiento del contagio por Covid-19 a otras ocho zonas más, por lo que ya serán 45 las zonas básicas de salud afectadas por tener una incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes, en los que además se trata de una incidencia creciente y existe una contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad. Las nuevas zonas de salud afectadas cuentan con una población de 1.125.000 madrileños en total.

Las ocho nuevas zonas con restricciones son Panaderas, en Fuenlabrada; Miguel Servet y Doctor Trueta, en Alcorcón; García Noblejas, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal; Vicálvaro Artilleros, en el distrito de Vicálvaro; Orcasitas, en el distrito de Usera; y Campo de la Paloma y Rafael Alberti, en el de Puente de Vallecas.

La decisión de la Comunidad choca frontalmente con la opinión del Ministerio de Sanidad, que ha celebrado una rueda de prensa al mismo tiempo que la programada por los representantes de la Salud madrileña, y que ha recomendado aplicarlas a toda la ciudad. El ministro Salvador Illa ha aconsejado aplicar las restricciones a toda la ciudad e, incluso, a todos los municipios en los que haya más de 500 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, Zapatero ha respondido que "no vale únicamente la tasa de infecciones. Nos gustaría que hubiera criterios homogéneos [en toda España]. El martes un documento que analizamos no hubo recomendaciones de Sanidad. Tenemos que ver la evolución en el tiempo, han pasado cuatro días. No ha ocurrido nada.La Comunidad de Madrid está encantada de trabajar con el Gobierno, pero lo que hacemos lo hacemos con criterios técnicos. Si hay que tomar las decisiones, Madrid las va a tomar". Por su parte, Illa no ha querido entrar en polémicas y ha afirmado que "corresponde a las comunidades tomar las medidas oportunas, la Comunidad de Madrid lo ha hecho, yo comparezco para explicar las recomendaciones que hemos hecho, pero no voy a entrar en reproches".

El representante de la salud madrileña ha insistido en que "desde el martes no ha ocurrido nada que nos haga cambiar el correlato de gestión". Illa también ha asegurado de que también ha aconsejado a la Comunidad que se prohíba el consumo en las barras en toda la comunidad y se restrinja la ocupación de las terrazas al 50%.

"Estas medidas tienen un fundamento puramente técnico, buscan evitar la transmisión del virus y, sobre todo, proteger a la ciudadanía", ha asegurado el viceconsejero, que ha recomendado evitar

"todo movimiento innecesario" tanto en estas zonas como en "todo el territorio de la comunidad autónoma". Zapatero además ha recomendado el teletrabajo y la entrada escalonada en los trabajos. Según ha recalcado, es importante mantener las distancias entre las sillas en la hostelería.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha asegurado que "monitarizamos cada zona básica, puede haber variaciones a la baja, pero necesitamos un tiempo para ver el impacto en la transmisión y en la ocupación sanitaria. Tenemos 1.000 rastreadores, con la incorporación del Ejercito. Pero lo prioritario es la detección precoz, el aislamiento y los contactos de los casos. Y el cumplimiento de los aislamientos y las medidas de prevención".

Estas son las 45 zonas de salud afectadas por las restricciones en la Comunidad de Madrid:

En la ciudad de Madrid son: Puerta Bonita, Vista Alegre, Guayaba (Carabanchel); Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín (Usera); San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales (Villaverde); Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira y Federica Montseny (Puente de Vallecas), y Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca y La Elipa(Ciudad Lineal). A ellas se ha añadido este viernes la zona de García Noblejas, Vicálvaro-Artilleros, Orcasitas, Campo de la Paloma y Rafael Alberti.

En Fuenlabrada las zonas afectadas son Alicante, Cuzco y Francia más Panaderas, mientras que en Parla son las zonas de San Blas e Isabell II. En Getafe estarán afectados en Las Margaritas y Sánchez Morate; en San Sebastián de los Reyes la zona de los Reyes Católicos; y en Alcobendas, la zona de la Chopera y Miraflores. Además, en Alcorcón están Miguel Servet y Doctor Tueta.