Guindos: la rápida actuación de Europa ha evitado una crisis mayor en España

La rápida actuación de las instituciones europeas ha permitido que la crisis derivada de la pandemia no sea mayor. Esa es la conclusión del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que ha alabado el papel que están jugando los organimos europeos para mitigar el impacto de la crisis. A diferencia de la anterior crisis en esta ocasión las instituciones no han tardado en responder y de Guindos ha destacado el papel del BCE que a través del programa de compra de deuda ha mantenido bajo control los costes de financiación evitando que junto a la crisis sanitaria y económica se sume una crisis de deuda como la vivida en 2011-2012.

Esta vez además de la respuesta monetaria Europa ha dado una respuesta fiscal, un punto que Guindos considera fundamental. El vicepresidenta del BCE ya destacado que la aprobación del fondo de reconstrucción ha desempeñado un papel muy importante con un gran impacto desde el puntpo de vista del sentimiento económico, lo que se tradujo en una caída de las primas de riesgo. Guindos ha resaltado la solidez del proyecto europeo y aunque considera fundamental el acuerdo al que llegaron los líderes de la UE, ha destacado que por sí solo el fondo no es suficiente, sino que es solo un complemento a los esfuerzos que debe efectuar cada país. Como ejemplo el vicepresidente del BCE puso el caso de España que recibirá 140.000 millones en los próximos seis años, lo que supone algo más de 20.000 millones al año.

Preguntado por las diferencias de opinión entre los denominados país frugales y el resto de mimebros de la UE que muestran sus reticencias a financiar el déficit y la deuda de los países que no hacen los deberes y ponen freno a los desequilibrios de sus financias, Guindos ha restado importancia y ha destacado que "la zona euro es ventajosa para todos. "Estos intentos de enfrentar norte contra sur son una excesiva simplificación", apuntó.

Aunque los últimos datos publicados por Eurostat evidencian que el impacto de la crisis está siendos mayor en España que en el resto de países europeos, Guindos destacó su confianza en la economía española que "siempres sorprende para bien". El vicepresidente del BCE resaltó el cambio estructural de la economía española en los últimos diez años, algo que le ha permitido incrementar sus exportaciones y no depender del crédito y del sector inmobiliario. Preguntado por los motivos que han provocado un mayor deterioro de la economía española, Guindos ha señalado la dependecia del turismo y el sector servicios, dos de las actividades más golpeadas, unido al menor tamaño del tejido empresarial, que las hace más vulnerables ante la caída de la facturación y el consumo, explican este hecho.

En un momento en el que la fusión de Bankia y CaixaBank han traído a primera línea la consolidación bancaria, Guindos ha señalado que es de espera que esta tendencia continúe tanto a nivel doméstico como transnacional y más en un momento en el que las entidades se ven presionadas por las bajas rentabilidades. Después de muchos hablando de consolidación, empiezan a darse los primeros pasos, pero el vicepresidente del BCE no ha querido poner fecha a una esperada fusión transnacional.

Luis de Guindos ha minimizado la pérdida de los 22.424 millones de euros que recibió Bankia cuando fue rescatada en 2012 y ha señalado que este importe sirvió para "cubrir pérdidas del pasado". Ante las críticas que genera el hecho de que el contribuyente financiera el rescate Guindos ha defendio que "la alternativa de no haber hecho nada hubiera sido más costosa para la economía y para el ciudadano español". "El rescate , en última instancia, salvó a los depositantes, por que si no las pérdidas las hubieran tenido que cubrir los depositantes con una quita y "el efecto fundamental es que la banca española ahora no genera dudas", ha subrayado.

Preguntado por cuándo las entidades volverán a repartir dividendos, Guindos ha señalado que la recomendación es temporal y que va a depender de la evolusión de la pandemia.