Los cinco focos de atención para el inversor en el otoño

La inversión socialmente responsable no para de ganar adeptos. El último, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que el miércoles fichó como vicepresidente de la gestora canadiense Brookfield y máximo responsable de este tipo de inversiones. Al inicio de la crisis del Covid-19 algunas voces se preguntaban si la grave situación no llegaría a acabar con “la moda” de las inversiones verdes. Sin embargo, pasados unos meses, el dinero ha seguido fluyendo con fuerza hacia fondos que tienen en cuenta este tipo de criterios extrafinancieros a la hora de invertir. Y las compañías que tienen presentes estos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) han demostrado que generan más rendimientos que las que no los tienen.

Por una parte, la pandemia provocó una parálisis en la actividad económica que agravó el desplome de los precios de los combustibles fósiles. Las acciones de las compañías petroleras han sufrido mucho durante el último año. En cambio, las compañías que más relevancia han cobrado en los últimos meses son las tecnológicas, con una huella de carbono muy inferior. Aplicaciones como Zoom o Citrix han facilitado reuniones de trabajo o familiares, evitando millones de toneladas de emisiones de carbono.

“Las crisis como la del Covid-19 hacen que las empresas traten de identificar cuáles son los riesgos no financieros más importantes y cuánto pueden afectar a los resultados de la compañía”, explica Meredith Jones, socia y líder global de inversión socialmente responsable de la firma Aon.

La segunda parte de la ecuación ESG es la parte social. En este caso, las empresas que mejores rendimientos han tenido suelen coincidir con aquellas que tienen una mayor preocupación por la salud de sus trabajadores y por ayudar en las comunidades donde operan.

La apuesta de las grandes gestoras de fondos, bancos y aseguradoras por la inversión ESG es evidente. “Las primeras semanas del coronavirus percibimos el debate sobre si decaería el interés por las inversiones socialmente responsables. Pero hemos comprobado que lejos de frenarse la transición a hacia este tipo de inversiones, se está acelerando”, explicaba recientemente Aitor Jáuregui, máximo responsable en España de BlackRock, la mayor gestora del mundo, con casi siete billones de euros bajo gestión. La firma hizo una apuesta muy importante por la ESG en enero y la mantiene con firmeza.

Un estudio de la firma de análisis de fondos Morningstar comparó hace unos meses la rentabilidad de los fondos que utilizan criterios ESG, frente a los que no lo hacen y, en el 80% de los casos, los primeros obtenían una mayor rentabilidad. Demostrando así que la sostenibilidad no está reñida con los rendimientos financieros.