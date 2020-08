Cómo viajar (o no) protegido de los imprevistos del Covid

Viajar en tiempos de coronavirus se ha convertido en una actividad de riesgo, no solo en el sentido sanitario, sino en el económico. La nueva expansión del virus en las últimas semanas ha hecho que muchos países europeos hayan vuelto a implantar restricciones a los viajeros procedentes de lugares con una tasa elevada de contagios, como España. En muchos casos, estas medidas, que pueden implicar la obligación de guardar una cuarentena al llegar al destino, hacen inviables los viajes. Esto, sumado al temor a contraer el virus y no poder realizar el viaje, ha llevado a muchos ciudadanos a descartarlos, a pesar de que aerolíneas y alojamientos turísticos hayan flexibilizado sus condiciones de cancelación.

Las aseguradoras han intentado dar un poco más de certidumbre a los viajeros y han incluido el Covid-19 en sus pólizas de viaje. Hasta antes del estallido del virus, los seguros no cubrían cancelaciones e incluso asistencia médica en el extranjero si la causa derivaba de una enfermedad que había sido declarada epidemia en el lugar de origen o destino, salvo que se hubiera contratado una cláusula específica y poco común. Ahora, la mayoría cubren, sin coste adicional, los gastos de cancelación si el asegurado o sus familiares contraen la enfermedad o fallecen debido a esta o están obligados a permanecer en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo; también costean la realización de una PCR durante el viaje si es prescrita por un médico, el tratamiento de la enfermedad e incluso la hospitalización en el lugar de destino así como la repatriación si se pierde el vuelo por contraer el virus o por un aislamiento obligatorio. Las pólizas también incluyen los gastos derivados de tener que prolongar la estancia al ser obligado a seguir una cuarentena.

El precio de contratar estos seguros no es elevado y no varía en función de la situación de la pandemia en el lugar al que se viaje. Los importes dependen de si es un destino nacional, europeo o de otro continente y son más elevados si incluyen la cobertura de los gastos de cancelación que la aerolínea o el alojamiento no devuelva. Dejan además en manos del cliente la cuantía que quieren asegurar (desde 250 a 6.000 euros).

El seguro Esencial Covid de Caser tiene una cobertura más amplia por unos 20 euros por persona para un viaje de siete días a un destino europeo, un importe inferior al ofrecido por otras aseguradoras. Este producto ofrece además el rembolso por cancelación del viaje o vuelta anticipada en caso de que se declare el estado de alarma o se cierren las fronteras.

Gastos extra de anulación

La mayoría de las aseguradoras no incluye en el precio inicial los gastos de cancelación. El seguro IATI Escapadas, ofrecido por esta compañía para España y Europa, cuesta alrededor de 18 euros para una estancia de una semana, pero se eleva a 23 si se quiere incluir la cobertura por anulación del trayecto. Si el destino es a EE UU, el IATI Estrella –producto recomendado para este país– asciende a 48 euros por siete días y 52 con cancelación.

La oferta de Mondo es similar. El importe del seguro en Europa oscila entre los 15 y los 44 euros por persona –según los gastos cubiertos en tratamientos médicos, extravío o daños en el equipaje o aparatos electrónicos y pérdida o cambios en los servicios contratados– y se encarece hasta entre 18 y 53 euros al incluir el reembolso por cancelación, siempre que no hayan pasado más de siete días desde la reserva. Si ha transcurrido ese periodo, el precio varía en función de la cuantía que el viajero quiera cubrir (desde 250 a 6.000 euros) y puede llegar a rondar los 200 euros por persona.

Los gastos de anulación también se incorporan como un plus en la oferta de Europ Assistance. El viajero elige cuánto dinero quiere asegurar, de manera que la póliza más básica puede costar 26 euros mientras que si se le añade un seguro de anulación por el importe máximo (6.000 euros), alcanza los 31 euros.

Intermundial también ha incluido en su seguro Totaltravel la cobertura Covid. Su coste es superior a los anteriores pero incluye una cobertura de cancelación hasta 3.000 euros.

No obstante, no todas las compañías han optado por incluir el nuevo virus en sus pólizas. Axa, por ejemplo, ha firmado tan solo un convenio con el Gobierno canario por el cual, el centro de salud u hospital que trate a un turista diagnosticado con coronavirus se pondrá en contacto con el Ejecutivo autonómico y este le ofrecerá abonar su repatriación, asistencia médica y los gastos derivados de la extensión de un máximo de 15 días de la estancia debido a la cuarentena. Quedan fuera de esta cobertura quienes ya supieran que tenían la enfermedad antes de llegar a las islas.

Todos estos productos dan más seguridad a los ciudadanos a la hora de planificar sus viajes y, por tanto, un ligero respiro al sector del turismo, tan dañado por la pandemia. Sin embargo, no solucionan problemas como la imposición de cuarentenas al llegar al destino, pues estos gastos de alojamiento no están cubiertos por las aseguradoras y en la mayoría de los casos, los días de vacaciones no serán suficientes para estar dos semanas confinados.