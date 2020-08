Reino Unido impone cuarentena a viajeros que lleguen de Francia y Holanda desde este sábado

El Gobierno británico anunció ayer la imposición de una cuarentena de 14 días, a partir de este sábado, a los viajeros procedentes de Francia y Holanda, ante el temor por el incremento de casos de la COVID-19 en esos países.

"Gran Bretaña no tuvo más remedio que imponer un plazo de 14 días cuarentena en todas las llegadas de Francia desde el sábado con el fin de proteger salud pública a nivel nacional", asegura el ministro de transporte, Grant Shapps, este viernes.

"Es una situación dinámica, y no creo que nadie quieren que hagamos cualquier otra cosa que no sea proteger la salud y la seguridad pública", añade Shapps en declaraciones a la cadena Sky News y explica que "cuando vemos que los países rompen un cierto nivel de casos entonces no tenemos otra opción que actuar".

Además, el Reino Unido también ha decidido aplicar la cuarentena a quienes ingresen desde Malta, Turcos y Caicos y Aruba, medida que será efectiva a partir de las 03.00 GMT de este sábado.

Francia, el principal país de destino turístico para los británicos, ha registrado esta semana elevados casos de coronavirus diarios, hasta 2.669, tras notificar ayer 2.524, una cifra que casi duplicaba los 1.397 del martes.

Antes de conocerse la decisión del Ejecutivo, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que su país sería "implacable" a la hora de tomar medidas, "incluso con nuestros amigos y socios más cercanos y queridos. Creo que todo el mundo lo entiende".

El "premier" agregó que su Gobierno no permitirá que la población del Reino Unido "vuelva a infectarse o que vuelva la enfermedad".

"Es por ello -indicó- que las medidas de cuarentena son muy importantes y tenemos que aplicarlas de una manera muy estricta".

A finales de julio, el Gobierno británico decidió aplicar una cuarentena de 14 días para los viajeros procedentes de España, en respuesta al incremento diarios de infectados con coronavirus.

El Reino Unido notificó este jueves 18 muertos por COVID-19, por lo que el total acumulado de muertes desde que comenzó la pandemia ha llegado a las 41.347 notificadas.

El temor a una segunda ola de la pandemia de COVID-19 crece en Europa ante el alza de casos en Alemania, Francia, España y el Reino Unido, que en los últimos días tienen un ritmo de expansión del virus por encima de los mil positivos cada veinticuatro horas.

La situación se deteriora también en Croacia, que ha registrado un récord de 180 infecciones en veinticuatro horas, una cifra que casi duplica el pico máximo de 95 que alcanzó a comienzos de abril.