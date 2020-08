En busca de chicas imparables para un nuevo liderazgo

Dotar a las jóvenes de la autoconfianza necesaria para que puedan convertirse en líderes a lo largo de su vida profesional, potenciar el liderazgo que, de manera transversal acompañado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabaja por la igualdad.

Ese es el objetivo prioritario del programa Jóvenes y Liderazgo, impulsado por la CEOE, Esade y Merck, es poner un énfasis especial en el desarrollo de un liderazgo responsable, basado en los valores fundamentales que demanda hoy en día la sociedad: la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión, la ética y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Lo importante es que las jóvenes, un total de 50 alumnas con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, vean que no hay límites, ya que a través del programa se ofrece un espacio de aprendizaje, motivación y transformación en el que, a través de diferentes actividades, las participantes transitarán por un viaje a través del mundo del emprendimiento.

“Decidí estudiar este programa porque incluía Economía y me ha aportado mis primeros conocimientos de finanzas, de publicidad, algo de lo que no sé porque hago el Bachillerato Científico”, afirma Teresa Izquierdo, de 17 años, una de las participantes en el programa, que recomienda el programa “vayas a crear tu propia empresa o, simplemente, como conocimiento general, ya que es una nueva forma de ver la empresa que todos deberíamos saber”. Y agrega que, además, ha encontrado a chicas muy parecidas a ella con las que tiene mucho común y de las que ha aprendido. “Te ayuda a atreverte a hacer lo que quieres hacer”. De la misma opinión es Andrea de Vicente, de 16 años, que ha ganado en confianza para poder llegar a ser algún día como las profesoras y las empresarias que han impartido el curso”.

Para Cristina Ginesta, de 17 años, gracias al programa ha aprendido las bases para ser líder, pero sobre todo le ha enseñado “a hacernos responsables de nuestros proyectos, ya que va más allá del aprendizaje, desarrolla un crecimiento personal y hace que nos demos cuenta de que podemos ser líderes”. Y si tiene que definir en una palabra el programa sería “transformador, porque puedes tener ciertos conocimientos y habilidades, pero si aprendes y quieres seguir adelante y mejorar, puedes llegar a ser cualquier cosa que te propongas”.

Es lo que opina también Gloria Lomana, presidenta de la consultora de igualdad y liderazgo femenino 50&50GL: “Se trata de un programa que nos va a llevar muy lejos. La idea es impulsar la transformación de la sociedad. Su objetivo es que las chicas sueñen a lo grande y dotarlas de la autoconfianza y la seguridad necesarias para convertirse en líderes 2030”.

Para el consejero delegado del Banco Santander en España, Rami Aboukhair, “colaborar con este tipo de iniciativas, de carácter inclusivo, que ayudan a las personas a progresar personal y profesionalmente es siempre positivo”, y alaba la inquietud de las jóvenes por formarse, ya que está “convencido de que la educación es lo que más les puede ayudar de cara al futuro, para que puedan discernir con criterio, tomar sus propias decisiones y construir su futuro”.

El director general de Merck España, Miguel Fernández, cree que “escuchar a una chica joven decir que se siente imparable, y que va a conseguir todo lo que quiera, me parece una maravilla”. Es por ello, afirma, por lo que “tenemos que trabajar las empresas, por generar ilusión en la gente joven, que las chicas se sientan imparables y lleven a cabo todos sus proyectos”.

También Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, opina que la diversidad es clave. “Esta sociedad no puede ser la mejor si no contamos con todo el talento, y el talento es diverso, plural y no tiene edad, está centrado en las personas”.