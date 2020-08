La enseñanza poscovid: grupos burbuja, más docentes y clases online

Garantizar una vuelta al cole segura para los 8,2 millones de estudiantes desde infantil a bachillerato y FP, en un contexto en el que brotes y contagios continúan su escalada ascendente por todo el país, se plantea un reto sin precedentes para las comunidades autónomas. La intención de todas convergen con la de la ministra de Educación, Isabel Celaá: las escuelas deben estar abiertas en septiembre. Para lograrlo, el Gobierno ha movilizado un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros entre las autonomías para afrontar la reapertura de las clases y otros 260 millones para la distribución de 500.000 dispositivos electrónicos para las aulas públicas.

A falta de que terminen de formalizarse los planes de regreso a los centros en la Conferencia de Presidentes autonómicos que ha anunciado Pedro Sánchez para agosto, las comunidades ya se han lanzado a redactar sus propios protocolos en función de distintos escenarios epidemiológicos.

Regreso a la vida universitaria Distancia de 1,5 metros de seguridad entre personas, uso de mascarilla, reducción de aforos y “presencialidad adaptada” según el coeficiente de alumnos por aula. Si son demasiados estudiantes, se aconseja que una parte de la clase la haga online, y que roten a la semana siguiente. Estas son las premisas del Ministerio de Universidades español sobre las que cada universidad desarrolla con autonomía su protocolo para el inicio del curso en septiembre. En Francia o en Italia también valoran un modelo mixto. Y en Portugal, la decisión corre a cuenta de cada institución. En Reino Unido, Cambridge impartirá todas sus clases online, así como la universidad de Harvard, en EE UU.

Entre las medidas comunes se encuentra el refuerzo de la plantilla de profesores, clases online combinadas con presenciales en caso de que empeore la evolución del virus, mascarillas cuando no se puede cumplir la distancia de 1,5 metros para los mayores (ESO, bachillerato y FP) o grupos burbuja de hasta 25 alumnos para los más pequeños (Infantil y Primaria). En este modelo burbuja los estudiantes solo se relacionan entre sí pero no con el resto, por lo que no tienen que mantener la distancia de seguridad ni llevar mascarilla, y están atendidos por uno o dos docentes. De esta forma, si hay un positivo, solo hay que rastrear entre las personas del grupo, en vez de testear y poner en cuarentena a todo el centro—.

A un mes del comienzo del curso escolar, así será la vuelta al cole en cada región:

Comunidad de Madrid

El protocolo madrileño, a diferencia del resto, es el único que recoge posibles clases no presencial en la normalidad. Para los estudiantes de primero a cuarto de ESO (de 12 a 15 años) los centros podrán impartir online algunas asignaturas. Para los de bachillerato y FP “se incentivará que cursen un día a la semana las asignaturas de manera telemática”. En el caso de que empeore la evolución del Covid-19, se reducirían las ratios de asistencia y, en los grupos burbuja, a 20 alumnos, y la asistencia sería semipresencial. Para este contexto la Consejería se plantearía contratar 3.500 profesionales, aunque, por el momento, reforzará la plantilla con 600 docentes.

Cataluña

El Gobierno catalán delega en la dirección de cada centro el número de alumnos que debe incluir cada grupo, siempre y cuando tengan un mínimo de dos profesores en primaria y de cinco en secundaria. La Generalitat invertirá 246 millones de euros para contratar a 8.258 profesionales educativos. El protocolo incluye medidas concretas en caso de que alguien resulte positivo: si solo se infecta una persona, toda la clase se pondrá en cuarentena; si son dos los infectados de grupos distintos, se cerrará todo el colegio.

Andalucía

La Junta deja en manos de los equipos directivos de los colegios la elaboración de los protocolos de seguridad, incluyendo las medidas en caso de sospecha o confirmación de positivos. En cualquier caso, el profesorado se someterá a test PCR a la vuelta de las vacaciones de verano. Las normas serán implementadas por una “comisión Covid-19” constituida por coordinadores liberados del horario lectivo. La Consejería ha destinado 206 millones de euros para contratar a 4.984 nuevos docentes. El Gobierno andaluz ha fijado la ratio de las clases de primaria en 20 niños y en secundaria en 22.

Comunidad Valencia

Los grupos burbuja en esta región serán de hasta 20 alumnos desde Infantil hasta cuarto de Primaria (de 0 a 10 años). Para el resto, si no se puede mantener la distancia social de 1,5 metros, el alumnado deberá acudir al centro en días alternos. La Generalitat valenciana ha destinado 207 millones de euros para contratar a 4.374 nuevos profesores y comprar material de prevención.

Castilla-La Mancha

Si la situación epidemiológica continúa favorable, el curso comenzará el 9 de septiembre realizando test PCR a cualquier persona que acceda a los centros públicos. Además, las instalaciones de los centros estarán divididas en espacios independientes para rastrear positivos con mayor facilidad. En caso de que aumente la transmisión comunitaria, el Gobierno manchego ha elaborado un plan de digitalización con una inversión de casi 28 millones de euros para comprar 72.000 dispositivos informáticos que está incluida en la partida de 120 millones de euros para contratar 3.000 profesores.

Navarra

La comunidad foral ha elaborado uno de los planes más detallados para el nuevo curso que incluye “sistemas de sectores bloqueables” para zonificar tanto a personas como espacios. De esta manera, se podrá aislar solo el sector y no poner en a todo el centro. La ratio no deberá superar 30 alumnos por clase en la ESO ni 33 en bachillerato. Si no se puede garantizar la distancia, se podrá elegir entre tres opciones: mascarilla, turnos o clases por streaming desde el gimnasio o la biblioteca. El Gobierno navarro contratará 300 nuevos docentes.

País Vasco

El Gobierno de Euskadi prevé medidas de prevención de riesgos frente a tres escenarios en función de la situación de la pandemia. En el de normalidad —con el que se dará inicio al curso— las clases desde Infantil hasta segundo de Primaria (de 0 a 7 años) se organizarán en grupos burbuja. A partir de tercero de Primaria, se mantendrá el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la separación de 1,5 metros entre personas. Para el escenario intermedio, en el caso de que empeore la situación pandémica en la región, la Consejería combinará la actividad presencial y la online, priorizando las clases en el centro para los más pequeños. En el caso de llegar al escenario más grave, el Gobierno apunta a que la enseñanza sea telemática para todos los niveles. En cualquier caso, el Gobierno vasco no tiene previsto contratar a más docentes.

Aragón y Castilla y León

La vuelta al cole no será igual en todo Aragón, la región con la mayor incidencia del coronavirus de Europa y su plan está aún por definir. La Junta de Castilla y León tampoco se atreve a asegurar cómo será el regreso a las aulas.

Asturias

Jornada continua sin actividades extraescolares y presencialidad siempre que el virus lo permita. Se contratará a 400 profesores más con 30 millones de euros.

Baleares

Dispondrán de un plan de acogida en los centros, la redistribución de los espacios según evolucione el virus y un plan digital de contingencia en caso de confinamiento. Se contratará a 458 docentes más con una inversión de 21,39 millones de euros y se dedicarán 14,27 millones a programas de prevención.

Canarias

El curso se retrasa del 9 al 15 de septiembre y cada centro tendrá un responsable del coronavirus. La plantilla se reforzará con una cifra que dependerá de los desdoblamientos propuestos por cada centro.

Cantabria

Mascarilla obligatoria a partir de primero de Primaria y cuatro metros de seguridad en las clases de educación física. Habrá también un coordinador Covid para mediar con la Consejería. Se invertirá 700.000 euros en material y 9,3 millones para contratar a 201 profesores más.

Galicia

Se establece un centro de salud de referencia para cada centro, una vuelta a las aulas por fases semanales y un plan de contingencia: cuarentena para una clase si se localiza un positivo y el cierre del centro si son tres o más. Se incorporarán 240 profesores más.

Murcia

Espacios en los centros para los que presenten síntomas compatibles con el Covid-19. Calzado exclusivo para el aula y restricciones para compartir juguetes. La estimación es contratar a 500 docentes más, pero dependerá del avance del virus.

La Rioja

La Consejería ha retrasado el inicio del curso al 15 de septiembre. Las medidas que ha planteado incluyen la obligación de utilizar la mascarilla para todos los alumnos a partir de los seis años, menos para la actividad física al aire libre o en espacios amplios, o mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Establece ratios concretos, de ocho alumnos para alumnos de 0 a 1 años, de 13 para clases de niños de 1 a 2 años, de 20 para los de 2 a 3 años y de 25 para las burbujas desde el segundo ciclo de Infantil a Primaria (de 3 a 12 años). Recomienda el desdoblamiento de los grupos de Primaria, ESO y bachillerato y trasladar los grupos de sexto de Primaria al instituto adscrito al colegio siempre que sea posible. Además, desde tercero de ESO en adelante, el plan contempla una presencialidad del 50%, "a maximizar en lo posible". Para cumplir con las medidas, se invertirá 10 millones de euros para contratar 300 nuevos docentes y 3,2 millones en programas de digitalización.