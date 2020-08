Ya tienes disponible YouTube Music en tu altavoz inteligente de Google

Google prepara cambios en su gama de altavoces inteligentes y, como ya os contamos hace algunas semanas, tenemos rediseño completo de la gama Google Home, que pasa a llamarse de manera definitiva como Nest Home. Así que era normal que los de Mountain View se dieran prisa por añadir algunos de esos servicios que, increíblemente, brillaban por su ausencia.

El caso es que esos nuevos altavoces inteligentes se unen a la lista de dispositivos que tienen los californianos compatibles con su propio asistente, que van a permitiros solicitar música que tengamos disponible a través de nuestra cuenta (gratuita o de pago) de YouTube Music que, por si no lo sabéis, es la misma que la de YouTube, pero centrada en el streaming de música, como Spotify, Apple Music, etc.

Más dispositivos y aplicaciones

El caso es que hasta ahora, esos altavoces inteligentes fabricados por Google solo nos permitían añadir como apps musicales por defecto a Spotify, Apple Music o Play Music, que fue la anterior apuesta de los de Mountain View en ese mercado. Con ella en clara retirada y prácticamente desactualizada en todos los sitios, es YouTube Music la que va a quedarse con sus migajas y de ahí este proceso de sustitución en todas las plataformas.

YouTube Music.

A partir de ahora, los usuarios que tengan cuentas gratuitas o Premium de YouTube, tanto para los vídeos como para la música, podrán pedirle al asistente que comience a reproducir un tema concreto, o una canción, o que nos recomiende lo más popular de la plataforma. La única diferencia entre unos y otros será que tengamos que escuchar publicidad o no.

Se trata de una alternativa más para escuchar música a través de todos los altavoces inteligentes que tiene Google en el mercado, y no solo los más recientes que llegarán en las próximas semanas. De esta forma, se incluyen los Google Home y Google Home Mini, los Nest Hub y Nest Mini, etc. Para acceder a este contenido, podréis hacerlo de dos formas: o añadiendo YouTube Music como el servicio por defecto dentro de la app de Google Home, o bien pidiéndole explícitamente al asistente a través de una orden del tipo "Ok Google, reproduce la música recomendada de YouTube Music".

Además de esta llegada a los altavoces inteligentes de la casa, YouTube Music ya está disponible también en Smart TV con Android TV, en Google Maps, Waze y otras muchas plataformas vinculadas a la propia Google, tanto en ordenadores como iOS y Android.