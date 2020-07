Google confirma el diseño de sus nuevos altavoces Google Home

Google está preparando una pequeña revolución alrededor de algunos de los productos que más alegrías les han dado en los últimos años, como es el caso de los Chromecast y, en esta ocasión, de los altavoces inteligentes, esos que cada vez más usuarios tienen en su casa preparados para contestarnos a todo lo que les pidamos.

Y es que los de Mountain View han concebido este 2020 como el momento para unificar de alguna manera esos diseños que parecían un poco "de su padre y de su madre". Las llaves HDMI por un lado, los altavoces inteligentes por otro, así que ahora van a pasarlos todos por el mismo tamiz para que trabajen en armonía como si fueran uno. Prueba de ello es el vídeo que se ha filtrado y que tenéis justo encima.

Nest Speaker, su posible nombre

Antes de nada hay que decir que los altavoces ya no se llaman Google Home. Así se denominaron a los primeros que llegaron al mercado en 2016, pero ya el año pasado los de Mountain View escogieron quedarse con Nest, la marca fundada por Tony Fadell, uno de los padres del iPod, y que fue absorbida por los californianos para inaugurar su gama de productos de domótica con aquel mítico termostato inteligente.

Nuevo Google Home.

Así que, según confirman las mismas fuentes que han filtrado estas imágenes, no estamos ante un Google Home nuevo, sino más bien ante un Nest nuevo, un Nest Speaker, que ya solo con el nombre da una idea de cuál será su nueva (y principal) aplicación: escuchar música con más calidad que hasta ahora, ya que los modelos presentes en el mercado apenas se esmeran por conseguir una calidad de audio mínimamente refinada.

Aunque estos Nest Speaker tendrán su parte del asistente de Google para preguntar cualquier cosa que queramos, parece evidente que se centrará en ofrecer una mayor calidad de audio, del mismo modo que hizo Apple con su Homepod, que a pesar de contar con Siri, su objetivo era ponernos en el salón de casa un dispositivo para escuchar música 360º con un buen sistema de drivers y subwoofers.

El dispositivo que podéis ver en las fotos tiene una mayor superficie dedicada a los altavoces, con una pequeña zona de plástico en la parte inferior que sirve de base y apoyo. También se puede ver el control de silenciado del micrófono, por si no queremos que este Nest Speaker ande escuchando lo que decimos. Aunque no hay fecha de lanzamiento confirmada, todo parece indicar que será muy pronto. Al fin y al cabo, estas imágenes se corresponden por su paso por la FCC, la entidad (de EE.UU.) que certifica los nuevos productos para dar el OK y que empiecen a venderse.