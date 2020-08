YouTube Music sigue completándose con dos funciones que echabas en falta

YouTube Music es la apuesta por el streaming musical de Google toda vez que su Play Music anterior ya está languideciendo y pasando a mejor vida con el paso de las semanas. Ahora bien, eso no significa que la alternativa que nos han dejado los de Mountain View esté ya prepara al 100% para competir en un mercado tan complicado como este.

Y YouTube Music no es, de momento, ni un esbozo de lo que será a finales de año, cuando ya se concluya esa transición desde la app anterior hasta esta que, recordemos, ofrece una tarifa plana de reproducción musical dentro del mismo pack que la suscripción premium de YouTube, la plataforma de vídeos. Por lo que si queréis dejar de ver anuncios en todo lo que veis, es algo que os podéis plantear.

Dos nuevas opciones

El caso es que las dos novedades que han llegado ya, tanto a las aplicaciones de iOS como de Android, tienen que ver, una, con la manera de encontrar rápidamente ese contenido que tanto nos gusta y que solemos escuchar una y otra vez, y por otro, mejores formas de empezar a escuchar música cuando tenemos el dispositivo conectado a un accesorio bluetooth.

Nuevas funciones de YouTube Music.

La primera es lo que se conoce como "Actividad reciente" y que nos conecta rápidamente con lo último que hemos escuchado, ya sean canciones sueltas o álbumes completos, así como esas playlists a las que más recurrimos. La podréis encontrar dentro de la sección de "Buscar", que tenéis en la parte inferior, en el centro, y os aparecerá de las primeras opciones junto a los géneros, las novedades, los estados de ánimo y los nuevos vídeos musicales que han llegado a la plataforma.

Hay que decir que todavía tiene mucho camino que mejorar esta YouTube Music aunque, de momento, solo con las pocas funciones y la posibilidad de acceder a nuestra biblioteca musical, que almacenamos en la nube de Google, nos debería bastar. Sobre todo si tenéis álbumes y canciones que todavía no están disponibles dentro de la tarifa plana de la plataforma.

La segunda de las novedades era de esas que uno echa en falta cuando conecta el móvil al bluetooth del coche ya que, hasta ahora, no era posible controlar la reproducción desde los controles del volantes, por ejemplo. Gracias a la nueva función "Allow external devices to start playback" (la segunda de la pantalla de la derecha) ya tendremos el permiso total para iniciar la reproducción sin tener que tocar la pantalla del smartphone. Eso sí, como siempre ocurre con estas actualizaciones, puede que tarden algunas horas en implementarse por completo en todos los territorios y OS.