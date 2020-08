Hanway, el ‘hedge fund’ que gana un 20% en plena crisis y apuesta por la inflación

Ignacio Corbat, cofundador del 'hedge fund' Hanway Capital, dio el nombre a su proyecto por el inventor del paraguas. “Así se llamaba la calle en la que vivía en Londres”, cuenta Corbat, que recuerda su época británica, donde diseñaba derivados extrabursátiles para Bank of America. Allí conoció a Albert, con quien lanzó este subfondo de Crèdit Andorrà Global Investment. “Hanway era un comerciante, el primero que usó el paraguas en Londres, y pensamos que la metáfora iba bien: el fondo va a proteger a la gente en escenarios convulsos y de cambio”. Por ahora, desde que echó a andar a finales del año pasado, así lo ha hecho. Hasta junio y en un año bursátil complejo logra un rendimiento del 20%.

Hanway Capital utiliza una estrategia que va en contra de los índices de referencia. “Cuando miraba los productos que son populares en España, me sorprendía la correlación que tenían entre ellos. Pensamos: vamos a crear algo que no esté correlacionado, que en un año como el de ahora, o como 2009, aporte diversificación al cliente”, explica Corbat.

El fondo, cuyos clientes son particulares, cobra una comisión del 2% sobre el capital bajo gestión y el 20% de los beneficios usando el concepto high water mark (se cobra desde el histórico de cotización más alto). Hanway Capital cimentó su éxito cuando a comienzos de año apostó con fuerza por la volatilidad: “Con la situación macro y el empeoramiento del virus en Asia la volatilidad estaba barata, ahí decidimos poner más peso”.

Inflación, la apuesta

Este 'hedge fund' vira ahora hacia activos que históricamente han dado buenos resultados en un contexto de alza de los precios. Corbat considera que a “corto y medio plazo la próxima oportunidad que vemos es la inflación”. El cofundador de Hanway afirma: “Mucha gente joven no se acuerda de lo que es porque los precios han estado más estables los últimos años, pero históricamente no ha sido así. La gente ya no se acuerda de lo que es gestionar dinero en un contexto de inflación”. Las medidas de gasto de los gobiernos y de los bancos centrales llevan a estos gestores a pensar que son los activos resistentes a la subida de precios los que mejor se van a comportar.

El fondo ofrece en estos momentos activos orientados a una futura “inflación controlada en Europa y Estados Unidos”, señala Corbat. Es decir, materias primas y metales preciosos como el oro. Pero más allá de lo evidente, Hanway también expone sus carteras a los futuros de dividendos, una de las posiciones que más ha hecho repuntar al fondo en el segundo trimestre de este año. “Están fijados en euros y se van actualizando. Una empresa puede repercutir la subida de precios en los dividendos”, resalta el cogestor del fondo, que apostilla: “Los futuros de dividendos cayeron mucho, incluso los de los años 2022, 2023 y 2024, como diciendo: ‘Los dividendos bajos van a durar unos años”. Un movimiento de ficha a largo plazo que por ahora da sus frutos.