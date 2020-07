Sólo uno de cada cuatro autónomos tendrá vacaciones. La mitad que en 2019

Uno de cada cuatro autónomos se irá de vacaciones este verano. Los datos pertenecen al IV Barómetro de autónomos que ha realizado la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) entre el 14 y el 18 de julio.

Según la encuesta, un 27,4% dice que disfrutará de unos días de vacaciones, concretamente, la mitad de los que se fueron en 2019 de vacaciones. Y es que el año pasado un 53,8% de autónomos afirmó que se cogería unos días de vacaciones, en verano o en cualquier otra época.

Un 10,7%, aún indecisos

En el lado opuesto se sitúa un 60,8% de autónomos que no se irá de vacaciones , frente a un 39,8% de trabajadores por cuenta propia que no se fueron de vacaciones en 2019. Solo un 10,7% de los autónomos aún no ha decidido si podrá cogerse unos días de vacaciones.

Entre los que sí que se irán de vacaciones, un 24,4% se irá de descanso al menos unos días; un 4,5% no cerrará el negocio porque deja a sus empleados a cargo, mientras que el 5,4% sí que podrá continuar con su actividad en cualquier sitio realizando teletrabajo y un 17,5% sí que parará por completo su actividad.

Turismo por España

En el informe de ATA se refleja que de los que no se cogerán vacaciones, un 39,7% indica que durante este periodo vacacional intentará recuperar la actividad perdida en los últimos meses. Además, un 20,4% indica que desde que es autónomo nunca ha podido cerrar su negocio.

En cuanto a los destinos vacacionales, un 27,1% no se irá de su vivienda habitual, algo que en 2019 solo eligieron el 10,8% de los autónomos. Un 20,6% de los autónomos partirán a su segunda residencia para disfrutar de unos días de descanso y un 1,6% de los autónomos encuestados viajará al extranjero. Este último dato contrasta con el de 2019 cuando un 11,8% sí que viajaron fuera de España. El 44% restante sí que viajará este año, pero optará por hacer turismo nacional.