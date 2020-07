Adif apela a la responsabilidad de ingenierías y constructoras para evitar ofertas temerarias

Mensaje contundente de Adif a todo el sector de las infraestructuras, comenzando por la ingeniería. “Apelo a la responsabilidad de las empresas para que no nos oferten lo que no pueden proporcionarnos, que no hagan bajas que implicarían pagar salarios por debajo de convenio o no cumplir con los años de experiencia que exige el contrato”.

En estos términos se manifestó ayer la presidenta, Isabel Pardo de Vera, durante su intervención en un foro organizado por la patronal de la ingeniería Tecniberia. La empresa dependiente del Ministerio de Transporte urge un vuelco cultural en el sector: “Ya no caben filosofías trasnochadas ni el esto ya se arreglará en la obra”.

Pardo de Vera: “El porcentaje de baja respecto al presupuesto de licitación que se viene realizando es extraordinariamente alto, muy alto"

La responsable de Adif pide profesionalidad y realismo en la presentación de ofertas: “Contratamos unos servicios intelectuales a empresas como las suyas precisamente para que ustedes nos ofrezcan la mejor solución posible y la desarrollen a través de un proyecto de calidad”, afirmó, “en Adif siempre se han aplicado tarifas adecuadas a los trabajos exigidos, y nada nos gustaría más que las empresas licitaran teniendo en cuenta los costes reales del trabajo y no las condiciones del mercado”.

Este argumento fue rematado con la idea de que “un buen proyecto garantiza una obra con pocos problemas de ejecución y de gestión, y somos muy conscientes de que en su conjunto vale la pena no escatimar en ingeniería de diseño porque de lo contrario acaba saliéndonos más caro”. El mensaje, teñido de crítica y con dosis de reconocimiento, fue agradecido por el presidente de Tecniberia, Pablo Bueno.

La ingeniería lleva años demandando que se pondere la calidad por encima del precio en los concursos con el fin de evitar ofertas a la baja difícilmente justificables. La normativa europea de contratación pública, y por extensión la española, vela por ello en lo que toca a los servicios de carácter intelectual, llegándose a otorgar un mínimo del 51% del total de la puntuación a la propuesta técnica. Sin embargo, Pardo de Vera, mostró preocupación a la vista de que “el porcentaje de baja respecto al presupuesto de licitación que se viene realizando es extraordinariamente alto, muy alto. Y además no vemos una tendencia de mejora”.

La primera ejecutiva de Adif también lanzó un reto: “Es la hora de la digitalización y la transformación de las infraestructuras”. Si años atrás las ingenierías tuvieron que distinguir entre la especialización para el ferrocarril y otro tipo de infraestructuras lineales, Adif reclama ahora “que la misma adaptación que hemos realizado a nivel interno en Adif se produzca en el sector”.

Para la dirección del administrador de la infraestructura ferroviaria es clave que los contratistas “interioricen la nueva forma de desarrollar los trabajos, incorporando el análisis de riesgos como un modo de garantizar que en todo momento del ciclo de vida de la infraestructura se revisan los condicionantes de la seguridad en la explotación”.

Estancamiento

El menor ritmo de la licitación pública por el paso de la pandemia de la Covid-19 debería solventarse a la vuelta del verano, según Pardo de Vera. Desde Tecniberia se preguntó por los más de 2.200 millones en proyectos acumulados en la mesa del Consejo de Ministros, ante lo que Adif prevé mayor velocidad de crucero en octubre.

La empresa está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para acompasar la licitación y ejecución de obras con la disponibilidad de fondos. Para la ejecutiva resulta prioritario no crear un problema de pago a proveedores como el que estranguló a la economía durante la anterior crisis. La propia Adif alcanzó una morosidad de 1.200 millones con sus contratistas.

La presidenta mostró ayer confianza sobre las posibilidades de España respecto al fondo de reconstrucción de la UE. El administrador de la red ferroviaria ha presentado proyectos por 16.000 millones.