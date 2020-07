Google Maps no necesitará la señal GPS para saber dónde estás

Live View es una de esas grandes novedades que llegaron a Google Maps el año pasado y que, resumiendo mucho, nos permitía ir a los sitios mirando a través de la imagen que nos llega de nuestra cámara mientras la app inserta todo tipo de elementos e indicaciones que nos señalan por dónde debemos ir. Un sueño de película de ciencia-ficción hecho realidad que todos llevamos en la palma de nuestra mano.

El caso es que esa función, que está a caballo entre un Street View en tiempo real y un mapa con indicaciones de ruta, tiene más peso en la app de lo que parece y según lo visto en las últimas horas, ese Live View sería capaz de mejorar la precisión de ubicación de nuestro dispositivo, sin necesidad de recurrir a la señal GPS que, queramos o no, hasta ahora pensábamos que era fundamental en cualquier sistema de geolocalización.

De momento solo en Android

La idea parece sencilla pero tiene su complicación, porque lo que Google Maps ha conseguido es que la app sea capaz de saber dónde nos encontramos simplemente con mirar a través de la imagen que capturamos con la cámara. Es decir, que basta con apuntar a un edificio, a una intersección o a un parque para que la aplicación sepa dónde nos encontramos. Sin recurrir a la información GPS.

Calibrar Google Maps con Live View.

Esta nueva opción de calibración lo que nos va a pedir es que apuntemos a un edificio, a un indicador de la calle en la que nos encontramos o a cualquier otro elemento que tengamos a nuestro alrededor, de tal forma que la inteligencia artificial, el algoritmo o como queráis llamarlo, será capaz de saber en qué punto exacto del planeta nos encontramos.

Ahora bien, ¿cómo es posible que Google Maps sepa dónde estamos sin recurrir a la información GPS? Pues seguro que ya lo imagináis: Street View. Casi una década contempla a esta pata de la aplicación de mapas, con esas fotografías 360º que lo enseñan todo, calle a calle de cada ciudad, pueblo o aldea de los principales países del mundo y que han sido capturadas pacientemente por miles de "coches de Google".

Esta función de "Calibrate with Live View" de Google Maps ha llegado ya a las versiones beta compatibles con varios smartphones en los que funciona ARCore, que es la tecnología que permite disfrutar de la realidad aumentada en nuestros dispositivos con Android por lo que, de momento, este avance no tocará en el territorio de iOS y Apple. Veremos a ver si tardan mucho y si consiguen aprovechar ese ARKit de los de Cupertino. Buena pinta y utilidad parece que no le falta a esta nueva función.